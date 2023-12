La cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos” está a pocos días de llegar a su final y solo quedan tres participantes en competencia. La última eliminada antes de esta etapa fue Tilsa Lozano, quien se llevó el cuarto lugar del reality de cocina de Latina.

En la reciente emisión de “El Gran Chef Famosos”, la participante Tilsa Lozano fue eliminada de la competencia y tres competidores se convirtieron en los semifinalistas elegidos por el jurado: Mónica Zevallos, Christian Ysla y Gino Pesaressi.

De esta manera, solo dos famosos llegarán a la ansiada final y competirán por llevarse la olla de oro de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. La final del programa se vivirá este sábado 2 de diciembre a través de Latina. A partir del lunes 4 de diciembre se emitirá la nueva temporada “El Gran Chef Famosos: La Revancha”.

¿Qué dijo Tilsa tras despedirse del programa?

La modelo Tilsa Lozano agradeció al jurado por los consejos que le dieron y reveló que nunca se había sentido como ahora en la televisión. Además, resaltó que en esta nueva etapa televisiva consiguió hacer amigos de verdad.

“En más de 20 años que estoy en la televisión, yo siempre decía que no tengo amigos aquí y que uno no hace amigos... Y veinte años más tarde voy a decir que me equivoqué, qué sí se puede, que sí hay gente buena, con un corazón enorme”, comentó Lozano entre lágrimas.

“La gente que nos está viendo ha podido conocer a Tilsa, esta soy yo: con defectos, con virtudes, con lisuras, con aciertos, con fracasos y lo que se vive en esta cocina es lo que vivimos todos en el día a día”, agregó la modelo, quien terminó abrazándose con Gino Pesaressi y Christian Ysla.

