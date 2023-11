El chef Giacomo Bocchio, que actualmente se desempeña como jurado en el programa “El gran chef: Famosos”, de Latina TV, se refirió por primera vez ante las acusaciones que hizo el tiktoker Josi Martínez, quien lo catalogó de homofóbico.

De este modo, al ser entrevistado por el diario Trome, el especialista gastronómico negó ser una persona homofóbica y que no tiene problemas en contra del joven creador de contenidos.

“Obviamente que no lo soy [homofóbico], no tengo nada en contra de ninguna persona. Mi trabajo es juzgar los platos de los concursantes”, dijo. “La verdad es que no tengo nada que decir de Josi [Martínez], le deseo lo mejor”, aseveró.

Las declaraciones de Bocchio fueron brindadas durante la conferencia de prensa por la nueva temporada de “El gran chef: La revancha”, que se estrenará el próximo 4 de diciembre por Latina TV.

En ese sentido, Giacomo también se refirió a la polémica que tuvo con Josi Martínez tras su eliminación del reality, Bocchio prefirió no responderle directamente al tiktoker y destacó que su función en el programa es evaluar las preparaciones.

“Me he mantenido sin decir nada todo este tiempo y lo voy a seguir haciendo. Para pelear y discutir se necesitan dos personas y yo no voy a entrar a ese juego”, comentó. “Soy un chef de restaurante, uno hotelero y lo que vengo a hacer aquí es calificar los platos”, indicó el jurado.

¿Por qué Josi Martínez acusó de homofobia a Giacomo Bocchio?





Tras ser eliminado de “El gran chef: Famosos”, el tiktoker Josi Martínez acusó a Giacomo Bocchio de malos tratos y lo catalogó como homofóbico, ya que dejó entrever que el chef lo habría discriminado durante las grabaciones del programa.

“Fue en el momento en el que eliminaron a Santi Lesmes en la competencia. Él se mostraba muy incómodo y molesto por la decisión”, indicó.

“Aquí deja muy claro que es tremendo homofóbico y transfóbico”, dijo Martínez al compartir las publicaciones en redes sociales que Bocchio realizó.