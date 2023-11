A pocos días de conmemorarse el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, que se realizará el 1 de diciembre, el actor multifacético Ernesto Pimentel se unió a la campaña de concientización nacional.

De este modo, el artista invitó a sus compañeros del arte como público en general a formar parte de este movimiento, que busca informar y prevenir a la sociedad acerca de que representa verdaderamente esta condición.

“El viernes 1 de diciembre a las 9 a.m. estaremos juntos en la explanada del Campo de Marte, invitamos al público a que asista a la feria informativa de más de 30 organizaciones”, dijo. “Se realizarán pruebas rápidas, juegos y tendremos la presencia de otras figuras de la televisión e ‘influencers’ que se suman a la campaña”, añadió.

Ernesto Pimentel y su mensaje acerca de las personas detectadas con VIH





Por otro lado, el empresario de televisión, conocido por ser activista a favor de la lucha contra el VIH-Sida, indicó una persona infectada tiene todas las posibilidades de llevar una vida sana con el tratamiento adecuado.

“Una persona con VIH no tiene que estar alejada de los valores, no tiene que ver con quien eres. Hay que incorporar a nuestra vida la protección y también cuidar a la persona que amas, lo importante es no transmitir el VH”, acotó.

Asimismo, la popular Chola Chabuca aclaró que cualquier persona que sea portador del VIH no lo excluye socialmente, ya que pueda llevar una vida como cualquier persona.

“Creo que es importante decir que una persona que es indetectable no transmite el VIH, por eso es tan importante que se acceda a toda la información necesaria”, añadió. “Hoy más que nunca necesitamos lograr una meta de que no haya más personas que pierdan la batalla contra el Sida”, sentenció.