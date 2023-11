La actriz peruana Magdyel Ugaz, recordada por su participación en la miniserie “Al fondo hay sitio” con su personaje de la Teresita, hizo algunas revelaciones sobre su pasado.

De este modo, Ugaz comentó que fue bastante ingenua en su vida y que le mintieron con frecuencia. Sin embargo, logró aprender de sus errores y actualmente sabe quién le miente o no.

“En mi vida he sido bastante ingenua y me han mentido con mucha facilidad, pero con los años me he vuelto más observadora”, dijo. “Ahora puedo detectar que me mienten por el lenguaje corporal, si ahora alguien no me mira a los ojos, sospecho”, complementó.

Por otro lado, la integrante de “Al fondo hay sitio” compartió que suele mentir cuando prefiere no asistir a compromisos que involucren salir de casa, pero que no tiene habilidades para ser una mentirosa.

“Invento muchas excusas para no salir. Pero confieso que soy muy mala mentirosa, me delato fácilmente, me pongo roja, mis manos sudan”, relató.

Magdyel Ugaz y su situación sentimental





La actriz se refirió también a su situación amorosa, indicando que actualmente no tiene pareja ya que aún no logró encontrar a una persona ideal para ella.

“¿Sobre el amor? Estoy en un momento de mi vida muy especial, donde no doy chance, pero no me quejo, salgo, conozco gente, pero no ha aparecido aún esa persona especial”, contó.

Aunque aceptó haber perdonado infidelidades en el pasado, confesó que no sabe con certeza si volvería a hacerlo. “En esta etapa de mi vida, creo que el amor te pone, a veces, frente a situaciones tan complejas que no sé, depende de cómo ocurrió”, comentó.

MÁS INFORMACIÓN: Mayra Couto vuelve a Perú y protagoniza reencuentro con Mónica Sánchez y Magdyel Ugaz

Magdyel Ugaz en “¿Cuál es el verdadero?”





Estas declaraciones fueron dadas por Magdyel Ugaz previamente a su participación en el programa concurso “¿Cuál es el verdadero?”, que se emitirá por América TV el sábado 1 de diciembre a las 9 p.m.

Ugaz competirá junto con la cumbiambera Marisol y el automovilista Mario Hart. Al conocer a sus contendores, Magdyel se mostró segura de ganar los desafíos del show. “Son competidores fuertes, pero yo llego a ganar”, señaló.





Magdyel Ugaz en "¿Cuál es el verdadero?" | Foto: Difusión