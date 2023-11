La actriz Natalia Salas utilizó sus redes sociales para defenderse de las críticas que recibió por participar en la grabación y videoclip del tema musical “Peruanos de verdad”, canción producida por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) que abordó temas como la unión, el respeto a las diferencias y el desarrollo social.

Aunque la canción del IRTP presenta un mensaje positivo, este no fue aceptado por algunos usuarios, quienes acusaron al tema musical de frívolo, indiferente y de tinte propagandístico a favor del Gobierno de Dina Boluarte en medio de la nueva crisis política que enfrente el país.

En ese sentido, Salas, que participó en la grabación del video musical junto con otros artistas se mostró indignada por la críticas y decidió pronunciarse afirmando que grabó “Peruanos de verdad” a modo de favor y que no recibió algún tipo de pago.

“[...] A mí no me pagaron por ir a cantar, no me han pagado por el vídeo, no me han pagado por la voz, no me han pagado por ir ni por regresarme, no me han llevado ni me recogieron, ni me maquillaron ni nada, fue un favor”, resaltó la actriz.

En otro sentido, Natalia señaló que el propósito del video era generar unión, pero que se vio tergiversado por terceras personas, dejó entrever Natalia. “Lamentablemente el fin con el que se hizo esa canción no es lo que ha generado el día de hoy”, dijo.

”Alguien no lo ha tomado a bien y lamentablemente, esta forma de verlo. se ha esparcido por todo el país”, complementó. “No soy simpatizante de ningún partido político, no estoy de acuerdo con ningún partido político. No, no me gusta ni quiero ni soy amiga de nadie del poder”, precisó.

Natalia Salas relató también que recibió mensajes de odio que le afectaron a nivel emocional, dijo además que ha participado en otras campañas sociales en pro de los animales, la lucha contra el cáncer, la violencia contra la mujeres prestando su voz o imagen.

“A mí no me gusta compartir cosas negativas en las redes sociales”, indicó. “Nunca he sido partícipe de compartir cosas de violencia, ni de odio, ni de nada, ni siquiera cuando les conté mi diagnóstico al cáncer lo hice de una manera trágica”, añadió.

Finalmente, la actriz pidió que no ser acusada o criticadas por cosas que no representa o simpatiza. “En todos los escenarios posibles que me puse al grabar esta canción, lo que está sucediendo el día de hoy no era una posibilidad”, aseveró. ”No me acusen de cosas que no soy yo”, sentenció

¿Qué otro artistas participaron en el videoclip de “Peruanos de verdad”?





Como parte de la campaña social que el Gobierno impulsó mediante su canción “Peruanos de verdad”, participaron cantantes y personalidades televisivas como Christopher Gianotti, Deyvis Orosco, Marco Romero, Mimy Succar, Rossana Fernández-Maldonado, Ruby Palomino y otros. Algunos de ellos han limitado las interacciones en redes sociales.

El videoclip que inicialmente fue publicitado por TV Perú y el IRTP ha sido retirado tanto de la señal televisiva como de sus canales digitales.