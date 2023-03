Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler anunciaron hace tres meses que terminaron su relación. Desde aquel momento, la socialité desapareció; sin embargo, ahora reapareció en un evento público donde se encontró con la prensa, quienes le preguntaron de diversos temas, incluido sobre su fallido romance con el escritor peruano.

“Al final, las cosas siempre pasan por algo. Yo, no solo he pasado página, sino que he cambiado de libro”, respondió Preysler respecto al fin de su relación con el escritor de “La fiesta del Chivo”

Además, aseguró que no mantiene ninguna relación con Mario, desde que dieron por finalizado su idilio de amor, es más aseguró que “no hemos vuelto a hablar”.

Julio Iglesias salió a defender a Isabel Preysler y criticó a MVLL

Julio Iglesias salió en defensa de Isabel Preysler tras su ruptura sentimental con Mario Vargas Llosa.

“Es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez y una maestra de la vida, y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida. Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño”, dijo el español a la revista ¡Hola!.

Para el cantante, “lo que le está pasando a Isabel desde hace unos meses es totalmente injusto” y expresó que el comportamiento del Nobel de Literatura deja mucho que desear.

“Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor” añadió.

La socialité española señaló que agradece la defensa de su expareja, algo que no esperaba. Según reveló periodista española Beatriz Cortázar, los dichos de Julio Iglesias “han llegado al alma” de Isabel.