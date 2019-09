Jennifer López y Alex Rodríguez se han convertido en una de las parejas más estables del mundo de espectáculo. El pasado mes de marzo, tras dos años de noviazgo, el exbeisbolista le pidió la mano a la diva del Bronx en Bahamas.

Seis meses después de aquel acontecimiento, J.Lo y Alex Rodríguez celebraron oficialmente su compromiso en una reunión íntima. Tal y como lo podemos ver en las recientes fotos que compartió la cantante en su cuenta oficial de Instagram.

La antesala de su próxima boda se desarrolló el último viernes 27 de setiembre y estuvieron presentes amigos cercanos y familiares de la pareja.

En su Storie de Instagram, Jennifer compartió una fotografía donde vemos a sus hijos Emme y Max posando junto a las hijas de su prometido.

En las imágenes pudimos ver que el ambiente donde se desarrolló la ceremonia fue decorado con muchas velas, flores blancas y luces púrpuras.

Recientemente Alex reveló que Jennifer se está haciendo cargo de la planificación de la boda, y él solo la está dejando tomar las decisiones.

“Cuando piensas en los planes de boda y Jennifer es tu pareja, lo único que haces es... asentir muchas veces la cabeza. No sé en qué lugar exactamente va a ser, no sé lo que me voy a poner, no sé cuándo se realizará. Simplemente me voy a presentar”, contó.