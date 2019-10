El actor estadounidense John Travolta no reniega de los primeros trabajos que le hicieron célebre, es más, se siente “orgulloso” de figurar en películas “atemporales”, presumió en la XIV Fiesta del Cine de Roma, que le otorgó un premio.

"Estoy muy orgulloso de haber hecho películas que han dejado una marca en el tiempo (...) Siempre es un privilegio formar parte de obras atemporales", sostuvo durante una rueda de prensa en Roma.

La Fiesta del Cine de Roma ha conferido a Travolta el Premio al Mejor Protagonista por su "sorprendente actuación" en "The Fanatic", dirigida por Fred Durst y en la que interpreta a un fan obsesionado con su héroe de acción preferido hasta ocupar su vida.

En opinión del actor, la película no trata tanto sobre el miedo que pueden provocar los fans en las propias estrellas, sino sobre las pasiones ocultas que estas despiertan en las personas.

El acto le sirvió para recordar los momentos más destacados de su trayectoria y para reafirmar su "orgullo" por los papeles de sus inicios, como aquel primer papel como Tony Manero en "Saturday night fever" (1977) que le valió una nominación a los Óscar.

Pero también su papel en el musical "Grease" (1978) o en "Pulp Ficton" (1994) de Quentin Tarantin, todas estas obras "atemporales" en la historia del cine y elegidas por él al ser preguntado por los títulos que le hacen sentir mayor orgullo.

Travolta agradeció al público por permitirle desarrollar otro tipo de papeles que van más allá de la imagen que le granjearon esas películas.

En este sentido aseguró ser feliz por haber interpretado a una mujer en "Hairspray" (2007), a un candidato a presidente de Estados Unidos en "Primary colors" (1998) o a un abogado en la temporada de "American Crime Story" sobre el caso de O.J Simpson. (2016).

Tampoco se arrepiente de haber rechazado papeles en grandes éxitos en los que tuvo oportunidad de participar, como "American gigolo"(1980), "An Officer and a Gentleman" (1982), "Splash" (1984) o "The Green Mile" (1999).

"No me arrepiento porque no vivimos para el pasado, sino que lo hacemos para el presente, para construir el mañana", apuntó.

Entre sus mitos enumeró al actor y bailarín James Cagney, a su "amigo" Marlon Brando, a Elizabeth Taylor y, por sus orígenes italianos, nieto de un napolitano y una siciliana, citó también a Federico Fellini y a Sophia Loren, que le embelesaba de pequeño.

En cualquier caso tampoco rechazó su fama de bailarín y afirmó que sigue bailándolo. Muestra de ello es su participación en el vídeo musical “3 to tango” del cantante Pitbull, en el que Travolta se atreve con los movimientos de esa danza.