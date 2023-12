Tras obtener un crecimiento notable en su carrera musical, la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro o simplemente Karol G, de 32 años, logró convertirse en portada de las revistas Billboard y Forbes Colombia.

Las publicaciones destacaron su éxito artístico en el 2023, ya que Karol G cerró el año como la artista latina femenina más escuchada del mundo, con millones de reproducciones en plataformas musicales.

De ese modo, la Bichota declaró a Billboard los motivos de su éxito, evolución musical, así como los sueños que tiene para seguir desarrollando su carrera con miras al “superestrellato”, es decir a la fama mundial conquistando mercados nuevos en Asia y Europa.

También la cantante habló del trabajo que realiza junto con Parris Goebel, una destacada coreógrafa que ha desarrollado proyectos junto con Rihanna y otros artistas.

“Volver con Parris Goebel dirigiendo el show me encanta. Me entiende cuando le digo lo que quiero expresar en mis movimientos y es una persona que además creo que saca algo en mí que todavía estoy en ese proceso de entender que tengo”, dijo.

La publicación de Billboard fue lanzada el 7 de diciembre, mientras que la portada de Forbes Colombia fue publicada el pasado 6 del mismo mes.

Portada de Billboard con Karol G | Foto: Instagram

Sobre los cambios físicos que tuvo Karol G





Asimismo, explicó los cambios físicos que tuvo y las motivaciones que contribuyen al desarrollo artístico de Karol G. La colombiana destacó que su objetivo es inspirar a que otras mujeres cumplas su sueños, además de que su música es un reflejo de su vida propia.

“Empiezo a hacer ese plan súper responsable, porque quiero sentirme bien, saludable, plus, estoy haciendo un montón de cardio porque vienen los estadios. Y mi cuerpo empezó a cambiar”, explicó.

Además, en la entrevista con Billboard, Karol G habló del lanzamiento de su sello discográfico “Bichota Récords”, que impulsa junto con su fundación Con Cora, que ayuda a mujeres menos favorecidas en Colombia.

Por otro lado, la publicación destacó que Karol G es la primera artista hispanoamericana en realizar una gira global en estadios. La cantante recaudó 146.9 millones de dólares en solo 19 shows, vendiendo 843 000 boletos, según Billboard.

Karol G en Forbes Colombia





La revista Forbes Colombia también destacó a Karol G, quien la nombró como una de las cincuenta colombianas más creativas del mundo.

Forbes también destacó sus logros musicales, compromiso sociales e impacto en la cultura popular de la actualidad.

“Definitivamente ha sido un año inolvidable, en el que no he tenido tiempo de asimilar la cantidad de cosas increíbles que me han pasado. Un año de cosechar lo que llevo 17 años sembrando”, dijo la cantante a la publicación colombiana.