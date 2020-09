Existen muchas injusticias en el mundo por las cuales luchar. Eso lo saben diferentes artistas de Hollywood y cantantes, quienes prestan su imagen para luchar contra la pobreza, el machismo, el racismo y más.

Son varios los que tienen fundaciones propias, apoyan instituciones o se unen a diferentes ONGs en el mundo. Incluso, algunos viajan a diferentes ciudades para conocer e interpretar la realidad de una población afectada.

Leonardo DiCaprio

El protagonista de “Titanic” ha mostrado su gran preocupación por el medio ambiente y ha participado en diferentes protestas. Es más, tiene su propia fundación llamada “Earth Alliance”, la cual trabaja con el Fondo Mundial para la Naturaleza.

Además, creó sus redes sociales con la única tarea de visibilizar los problemas de la contaminación.

Emma Watson

Desde su corta edad empezó a mostrar una gran preocupación por los derechos de las mujeres en el mundo. Es así que desde 2014 es embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, donde trabaja en la campaña “He For She" para impulsar que los hombres se unan a la lucha feminista.

Shakira

La intérprete de “La Bicicleta” es una activista que promueve la educación en niños de bajos recursos. En 1997 fundó la organización “Pies Descalzos”, donde promueve mejorar la infraestructura educativa.

Angeline Jolie

Es embajadora de Buena Voluntad de la ONU para los Refugiados y ha viajado a más de 40 misiones alrededor del planeta, entre ellas Perú por la migración venezolana. Recuerda su paso por Lima en este video.

Eva Longoria

La actriz siempre se ha preocupado por los latinos en Estados Unidos. Es así que tiene una fundación desde el 2012 llamada The Eva Longoria Foundation que busca eliminar los prejuicios que reciben los latinos en Norteamérica.

George Clooney

El reconocido actor es un activista socio-político junto esposa, la abogada Amal Ramzi Clooney. Ambos están involucrados con la organización Not On Our Watch el cual reclama por los derechos humanos en todo el mundo. Es más, en el 2008 Amal Clooney fue nominada al premio Nobel de la Paz por su trabajo.

Ricky Martin

El músico puertorriqueño defiende los derechos humanos y mediante su fundación homónima, apoya al futuro de niños a nivel mundial. Además, en su país natal ha abierto escuelas para niños que no tienen la oportunidad de estudiar.

Marc Anthony

En el 2012 el cantante de salsa abrió la fundación Maestro Cares junto a un amigo colombiano llamado Henry Cárdenas. Desde ese momento ha empezado una cadena de ayuda a latinos en EE.UU., niños de bajos recursos, personas vulnerables y afectados por desastres naturales.

