Este miércoles 8 de febrero, a pocos días del show de medio tiempo del Super Bowl 2023, el museo internacional Madame Tussauds, presentó al mundo la nueva estatua de su exhibición esta vez de la cantante de pop Rihanna.

La estatua de cera realista se encuentra en la sede de Nueva York, Estados Unidos, y muestra a la cantante con su look de la Met Gala 2018, inspirado en el Papa. De acuerdo a lo detallado por Madame Tussauds, la estatua de la intérprete de canciones como ‘Work’, ‘Where have you been’ y ‘Umbrella’ tomó más de seis meses y se hizo siguiendo cada detalle de las características físicas de la diva de Barbados, así como el detalle de su vestuario elaborado originalmente por la marca de lujo belga, Martin Margiela, para la Gala del Met con temática católica.

RIHANNA EN EL SUPER BOWL

La nueva edición del Super Bowl se dará este domingo 12 de febrero en el estadio State Farm Stadium de los Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale, Arizona. La cantante ha confirmado que uno de sus invitados será Jay-Z, el rapero y esposo de Beyoncé, con quien saltó a la fama con su popular canción “Umbrella”.

Además, se prevee que esté acompañada de otros invitados, como la colombiana Shakira con quien hicieron el feat “Can’t remember to forget you”.