Parece ser que esta revista es la preferida de Maite Perroni, puesto que ya la había elegido para oficializar su relación con Andrés Tovar o contar detalles sobre su matrimonio. Sin lugar a dudas lo que se llevó la atención de todos fue su crecida pancita de embarazo, mientras usaba un bello vestido negro ceñido a su cuerpo.

Maite Perroni posa embarazada para Caras

Definitivamente estos últimos años han sido bastante productivos para Maite, quien este mes estrenó la serie ‘Triada’ y en agosto iniciará su gira mundial con RBD, cuyos fans esperan con ansias. Sin embargo, el momento más importante para la cantante está por llegar en un par de meses con la llegada de su bebé.

Maite Perroni espera una niña. (Foto: @atovarp).

La ex RBD aprovechó su sesión de fotos para revelar el sexo de su bebé y brindar unas tiernas palabras al pequeño ser que crece en su vientre. “Definitivamente va a ser una niña muy amada, consentida y muy apapachada. Espero y deseo que podamos guiarla de la mejor forma”.

En una entrevista con la revista Caras, la actriz y cantante admitió que se enteró que estaba embarazada en medio de los preparativos de su boda con Andrés Tovar, cuando una de sus amigas, después de ver a Maite bastante cansada le dijo que podría ser producto de un embarazo y le alcanzó una prueba para descartarlo.

“Recuerdo que dijo: “toma, háztela, no pierdes nada”. La hice y oh sorpresa, tenía dos semanas de embarazo. No lo podía creer, fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto”.