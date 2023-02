El escritor peruano Mario Vargas Llosa brindó declaraciones al diario El Mundo, donde se refirió a su separación de Isabel Presley. Si bien no quiso ahondar en detalles sobre su ruptura, aseguró que no se arrepiente de nada.

El ganador del premio Nobel de Literatura ofreció una entrevista en enero al diario El País, donde descartó que haya existido un tercero en discordia en medio de su separación. Ahora, en entrevista para El Mundo, el literato volvió a referirse al tema.

“Yo estaba muy enamorado de Isabel, pero, digamos, no era mi mundo”, declaró Mario Vargas Llosa, dando a entender que ambos tenían marcadas diferencias.

Además, Vargas Llosa también señaló que tras su separación de Isabel Presley, periodistas y paparazis se paraban en la puerta de su casa a esperarlo. “A las siete de la mañana, que yo salía a caminar, ya estaban los periodistas en la puerta. ¡¡A las siete!! Así un mes. Ahora ya hace días que no están. Qué maravilla”, precisó.

Por otro lado, en la misma entrevista que ofreció a El Mundo, Mario Vargas Llosa también habló sobre la posibilidad de volver a Perú para vivir. “No, lo veo muy difícil en estos momentos. En España yo me siento en mi casa”, aseguró el escritor.

¿Mario Vargas Llosa escribirá sobre su ruptura con Isabel Presley?

El anuncio de la ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se ganó las portadas a nivel internacional hasta ahora. Si bien las causas de su separación no han sido reveladas, ninguno de los dos hablará sobre el tema. El escritor peruano aseguró al diario El País que no hará una novela de su separación.

“La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria. No se puede convertir en una novela, eso… Yo no he hecho ninguna (declaración) sobre Isabel. Y he tenido durante un mes periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba”, aclaró.

Patricia Llosa, exesposa de Mario Vargas Llosa, ya estaba enterada de la separación. De acuerdo con Informalia, Patricia contó que sentía satisfacción con el distanciamiento de MVLL e Isabel Preysler. “Ella estaba convencida de que esa relación no era para toda la vida y el tiempo le ha dado la razón”, señala el mencionado portal. (Fuente: América TV)