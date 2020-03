View this post on Instagram

Eres •Fea• Gorda• Estás demasiado de Flaca• Torpe• Bruta• Estúpida• Llorona• Dramática• Loca• Puta• Insegura• Exagerada• Pareces un Mounstro• No te me acerques• Te Odio• Te detesto• Me das asco• Estoy contigo por pena• Nadie te quiere• Mátate • .... así nos lastiman sin tocarnos ! #Meestasmatando Basta YA ! 🗣 No están Solas #Nattinatasha