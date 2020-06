Luego que el español Pablo Alborán diera a conocer su orientación sexual a través de un video compartido en sus redes sociales, Ricky Martin le envió un mensaje de respaldo y aliento. Años atrás, cuando ambas estrellas de la música trabajaron juntos, surgieron rumores de romance.

“Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces”, escribió el intérprete puertorriqueño en la publicación del Alborán.

En 3 minutos y 11 segundos, Alborán señala que “mucha gente” supone, sabe “o simplemente le da igual” que sea gay y su declaración de hoy responde a que quiere ser “coherente, consecuente y lo más responsable posible” con él mismo.

“Hoy quiero que mi grito sea un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contar que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual”, dice el popular intérprete en el vídeo que ha colgado en Instagram, sentado en una habitación en la que se ve un piano a su lado y un monitor detrás.

“En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos (en Warner), jamás me sentí discriminado, odiado; jamás sentí que decepcionaba a alguien por ser yo pero, desgraciadamente, hay mucha gente que no lo vive así, por eso hoy, sin miedo, también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien, pero sobre todo esto lo hago por mí”, afirma.

RUMORES DE ROMANCE

Ricky Martin y Pablo Alborán han mantenido una estrecha relación profesional, la misma que hace algún tiempo generó rumores de un posible romance entre ambos músicos.

Actualmente Ricky está casado con el pintor Jwan Yosef y tiene cuatro hijos: Valentino y Matteo, cuates, y Ren y Lucia Martin- Yosef.

MENSAJE ALENTADOR

Ricky Martin también agradeció a aquellos activistas que abrieron el camino “para que hoy podamos dar pasos con menos tropiezos”.

“No bajemos la guardia. Se han dado pasos importantes, pero ojo, que estos no descansan. Siguen buscando la forma de quitarnos derechos ya ganados”, se lee en la publicación que el cantante puertorriqueño compartió en Instagram.