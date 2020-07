2/11

Amanda Bynes - La actriz alzó en popularidad a mano de programas de Nickelodeon como "The Amanda Show" antes de aparecer en roles más grandes como "What a Girl Wants" y "Easy A". Sin embargo, sus abusos de drogas y alcoholismo, así como un transtorno bipolar diagnosticado en 2018, causaron que se alejara de la actuación en 2010, protagonizando varios incidentes publicitados. (Foto: AFP)