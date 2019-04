Sheyla Rojas explicó por qué denunció por chantaje sexual y acoso a Pedro Moral

En su primera aparición pública tras las declaraciones de Pedro Moral en "El valor de la verdad", Sheyla Rojas anunció que había decidido no continuar con la demanda que inició para evitar la emisión del programa de Beto Ortiz.

En "En boca de todos", la conductora aseguró que se había comunicado telefónicamente con el empresario el domingo y que habían llegado a un acuerdo verbal.

►Sheyla Rojas le responde a Pedro Moral: "Yo no soy una persona frívola" | VIDEO

►Sheyla Rojas: "No sigo amando a Pedro Moral, eso ya pasó al olvido" | VIDEO



"Por iniciativa mía, Pedro y yo hemos conversado. Yo no quiero tener problemas con él y no porque tenga algo que ocultar, yo lo que no quiero es tener problemas. Y llegamos a un acuerdo. Eso creo y espero que se respete. A mí no me gusta verme envuelta en estas cosas. Mi mayor preocupación debería ser, y lo es, mi hijo. Y debería ser así. Mi trabajo, mi familia y, por supuesto, yo", afirmó la chiclayana.



Al ser consultada por las razones que la llevaron a acudir a una comisaria miraflorina a pedir protección acusando de "chantaje sexual, acoso y violencia" a su ex pareja, Sheyla Rojas dijo que una comunicación con el empresario la hizo temer por su seguridad y la de los suyos.

"Él se comunicó (antes de 'El valor de la verdad0') y a mí sí me dio miedo. Porque uno por la cólera puede hacer muchas cosas, pero yo solo quiero por todos los lados que esto se solucione", afirmó.

"Cuando él me mandó este mensaje, me dio miedo. Una persona molesta, arrebata, no mide las consecuencias y es capaz de hacer cualquier cosa. Pero ya no voy a tocar ese tema. El día de ayer (domingo) conversamos y confío en la palabra de él, en que va a saber respetarme a mí y a mi familia", expresó Sheyla Rojas.