Sheyla Rojas: "No sigo amando a Pedro Moral, eso ya pasó al olvido" | VIDEO

Sheyla Rojas accedió a responder algunas de las preguntas que le formularon a Pedro Moral en su comentada participación de "El valor de la verdad", y de esa manera ofreció un contraste con la versión del que hasta hace menos de un mes fue su prometido en matrimonio.

Además de descartar ser una persona frívola que decidió terminar el romance por la falta de solvencia económica del empresario, Sheyla Rojas dijo, que aunque no lo desea el mal, ya no guardar sentimientos por su ex pareja.

"No lo sigo amando, eso ya pasó a segundo plano. En su momento estuve muy enamorada de él, aposté por la relación, pero hoy por hoy el amor que yo pude haber sentido por él pasó al olvido", declaró la ex integrante de "Esto es guerra".

Como es sabido, Pedro Moral respondió 20 preguntas en "El valor de la verdad". Una de ellas fue si continuaba enamorado de Sheyla Rojas. Su respuesta fue afirmativa.

"El amor no se va de la noche a la mañana", destacó el empresario, quien reconoció que se vio afectado emocionalmente cuando vio cómo la conductora continuaba su vida con normalidad a los pocos días de anunciar el final de su compromiso.