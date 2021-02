William Levy y Carmen Villalobos, protagonistas de la nueva versión de la serie “Café con aroma de mujer”, en una reciente entrevista dieron detalles del nuevo proyecto que se viene grabando en Colombia en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Después de un año tan pandémico, tener la oportunidad de grabar en lugares tan hermosos como el Eje Cafetero no tiene precio”, dijo Villalobos a la revista People en Español.

El actor cubano se refirió a la buena relación que mantiene con su coprotagonista. “En la vida real nos queremos muchísimo, nos amamos. En la novela hay un agradecimiento enorme, un cariño, amor y aprecio de ambos. Esa relación va a ir evolucionando y transformándose a medida que la historia se vaya trasformando y evolucionando. No te podría decir más porque no sabemos qué puede pasar. Los (guiones de los) capítulos van llegando y nos van sorprendiendo. Todavía no tenemos el final; tenemos hasta el capítulo 50 y son 80”, comentó.

Por otro lado, Carmen Villalobos habló sobre al reto que significa para ella formar parte del elenco “Café con aroma de mujer”. La actriz dijo sentirse feliz por la oportunidad que tiene de explorar otros géneros.

“Yo venía de hacer narcoseries [El señor de los cielos y Sin senos no hay paraíso], y dije: ‘Qué rico poder explorar otro género de serie’. Y, bueno, el tema del antagónico me movió un montón el piso porque qué rico no ser la buena, sino la que hace sufrir [carcajada]. Aunque, ojo, esta es una villana muy real, muy humana. [Además] una historia tan emblemática como Café..., una de las novelas más importantes que ha tenido Colombia en su historia, ser parte de esta nueva versión es un sueño hecho realidad”, comentó la artista colombiana.

