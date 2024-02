Alessandra Fuller fue la última eliminada de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en la última ronda de eliminación antes de la semifinal. Lejos de entristecer, la actriz aseguró que se va muy agradecida con todo el trabajo que realizó y confesó que gracias al programa pudo superar una etapa difícil de su vida.

“Es bonito porque nunca pasé por este momento. Lejos de lo que podrían imaginar, tenerlo para mí es un regalo. Ha sido un regalo estar en este programa. No lo saben, pero El Gran Chef me salvó en un momento muy difícil el año pasado y nadie lo sabía. Así que voy a estar eternamente agradecida a ustedes, a todo lo vivido. No puede ser triste. Estoy super contenta y agradecida”, aseguró Fuller.

Por si fuera poco, la actriz también tuvo palabras de aliento para sus compañeros que continúan en competencia Christian Ysla, Mónica Torres, Tilsa Lozano y Mayra Goñi.

“Quiero felicitar a mis compañeros que llegan a esta semifinal, son maravillosos, así que a enfocarse. Mónica, a controlar la cabeza; Christian eres increíble; Mayra nadie te está regalando nada; Tilsa eres una campeona. De verdad no puede haber mejores cuatro representantes para esta gran semifinal de El Gran Chef Famosos: La Revancha”, aseguró.

De esta manera, Ale Fuller fue eliminada de la competencia a falta de dos días para la gran final de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Mónica Torres, Christian Ysla, Mayra Goñi y Tilsa Lozano se disputarán el título de campeón de la quinta temporada.

