El jueves 1 de febrero se realizó la ronda final de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, donde cinco participantes se enfrentaron en la cocina y solo 1 fue eliminado. Esta vez, la actriz Alessandra Fuller fue la competidora eliminada y no podrá levantar la Olla de oro al final de la temporada.

La participante se quedó con el quinto lugar de La Revancha y fue despedida en medio de aplausos del jurado y sus compañeros. Antes de abandonar el set, Fuller tuvo emotivas palabras de agradecimiento a todos.

“Es bonito porque nunca pasé por este momento. Lejos de lo que podrían imaginar, tenerlo para mí es un regalo. Ha sido un regalo estar en este programa. No lo saben, pero El Gran Chef me salvó en un momento muy difícil el año pasado y nadie lo sabía. Así que voy a estar eternamente agradecida a ustedes, a todo lo vivido. No puede ser triste. Estoy super contenta y agradecida”, señaló Fuller.

Asimismo, Ale Fuller se mostró emocionada al ver a sus compañeros de programa y le dedicó sentidos mensajes a Christian Ysla, Mónica Torres, Tilsa Lozano y Mayra Goñi, quienes clasificaron a la semifinal del programa.

“Quiero felicitar a mis compañeros que llegan a esta semifinal, son maravillosos, así que a enfocarse. Mónica, a controlar la cabeza; Christian eres increíble; Mayra nadie te está regalando nada; Tilsa eres una campeona. De verdad no puede haber mejores cuatro representantes para esta gran semifinal de El Gran Chef Famosos: La Revancha”, aseguró.

De esta manera, Ale Fuller fue eliminada de la competencia a falta de dos días para la gran final de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Mónica Torres, Christian Ysla, Mayra Goñi y Tilsa Lozano se disputarán el título de campeón de la quinta temporada.

