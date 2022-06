Daniel León, el aún esposo de Ale Venturo, declaró para el programa “Amor y Fuego”, donde señaló que le prohíben ver a su hija y por ello exige la tenencia compartida.

León indicó que Venturo no quiso conciliar con él porque tiene miedo de que su hija duerma con él. Un detalle que molestó al joven padre de familia, porque él reveló que su pequeña duerme en la misma cama de Ale y su novio Rodrigo ‘Gato’ Cuba, información que le fue dada por la nana que cuida a su pequeña.

Nana de la hija de Ale Venturo la denuncia por coacción

Luego que Daniel León mencionó a la nana Francisca como su informante. El programa “Amor y Fuego” difundió un nuevo audio, donde se pudo evidenciar que la nana Francisca estaba retenida en la casa de Rodrigo ‘Gato’ Cuba contra su voluntad.

En la conversación telefónica se pudo escuchar que la niñera llamó a la abogada de Daniel León porque Ale Venturo y Rodrigo Cuba le pedían que firme un documento.

La nana no sabía de qué trataba el oficio y por ello pidió ayuda a León. El joven padre de familia la comunicó con su abogada para que ésta la asesore de manera legal.

Horas después, la nana Francisca y la abogada de Daniel León fueron a interponer una denuncia por coacción contra Ale Venturo, según señaló el programa “Amor y Fuego”. Cabe mencionar que la nana logró salir de la casa de Rodrigo ‘Gato’ Cuba tras la intervención de la policía.

Expareja de Ale Venturo expresa su preocupación porque su hija duerma en la misma cama de Rodrigo Cuba

Daniel León denunció a Ale Venturo por violencia psicológica en agravio de su hija. Él señaló que la novia de Rodrigo ‘Gato’ Cuba expone a su pequeña e impide verla sin argumentos legales.

“El lunes pasado teníamos que firmar la conciliación, pero ella dijo que no porque ya no quería la tenencia compartida. Que no se sentía cómoda de que mi hija duerma en mi cama. Sin embargo, la nana me dice que mi hija duerme todos los días con el ‘Gato’ Cuba y con Alexandra (Ale Venturo)”, dijo para “Amor y Fuego”.

León también reveló que intentó hablar con Venturo y ella le indicó que se comunique con Jorge Cuba, padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Según indicó, el padre del futbolista hace de mediador para ver a su propia hija y le pone condiciones.

“Están teniendo mucha facilidad de estar involucrando a mi hija con una familia nueva. Ahora resulta que Jorge Cuba (padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba) es el intermediario en esta relación y no tiene nada que ver aquí. Este señor me ha puesto un millón de trabas legales para alejarme de mi hija”, explicó.