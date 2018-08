Alessandra Fuller y Pablo Heredia se evitaron en fiesta de fin de rodaje

Alessandra Fuller y Pablo Heredia prefirieron mantener la distancia durante la fiesta por el final de las grabaciones de "Te volveré a encontrar", telenovela en la que ambos participan.

Los artistas, quienes anunciaron en julio el final de su romance de dos años, se evitaron durante el evento que convocó a todos los involucrados en la nueva ficción de América Televisión. Nicola Porcella, uno de los protagonistas de la historia, hizo hincapié en la actitud de sus compañeros.

"Sí, trataron de evitarse. Cada uno estuvo por su ladito celebrando. A ella la vi contenta, la vi divirtiéndose. A Pablo también. Fue una noche bonita. Creo que los dos llevan la relación por dentro, pero se deben extrañar. Han estado dos años", dijo el 'guerrero' a las cámaras de "En boca de todos"

Dicho espacio también difundió imágenes del evento y en ellas, Alessandra Fuller aparece alejada de Pablo Heredia, quien estaba sentado con Nicola Porcella.

Al declarar a la prensa, el argentino volvió a asegurar que su relación terminó de manera amigable y que su distanciamiento es natural para que ambos puedan "sanar heridas".

"Sí hablamos, lo que pasa es que tampoco estamos como antes, todo el día. Cada uno necesita su espacio para sanar que es lo más normal en cualquier relación", manifestó Pablo Heredia.

Por su parte, Alessandra Fuller evitó referirse a su ex pareja, pero contó que realizará un viaje en setiembre a Europa para "despejar la mente".

"Yo me quedo tres semanas porque tengo que volver por mis clases en la universidad. No me quedo mucho tiempo, pero sí creo que es lo justo y necesario para despejar un poco la mente. Estoy yendo con mi mamá, mi hermana y mi abuela. Las cuatro, mejor imposible", dijo.