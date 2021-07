El último sábado, la participación de Allison Pastor en “Reinas del show” estuvo marcada por la polémica, no por su performance, sino por la crítica de su esposo a la producción del programa. Según indicó el actor Erick Elera a través de sus redes sociales, a su esposa le prohibieron muchas cosas durante la gala.

Ahora, para aclarar lo sucedido, Allison Pastor se presentó en el programa “América Hoy” y habló sobre la polémica en “Reinas del show”. La participante del reality de Gisela Valcárcel reafirmó que le prohibieron hacer cambios de peinado durante su show por “no ser conocida”.

“Ni yo entendí que pasó realmente. Yo creo que cada chica tiene sus armas, sus cosas para salir a la pista y me prohibieron, no puedo hacerme ningún tipo de peinado porque Alisson Pastor no es chica conocida”, manifestó Alisson Pastor.

“Yo estoy súper contenta, muy agradecida que me den la oportunidad de estar en ‘Reinas del show’ porque para mí es un honor estar en esa pista y lo quiero aprovechar al máximo. Yo me acerqué a vestuario para ver el tema y me dijo la jefa de vestuario: ‘Alisson, tu no puedes hacerte ningún peinado ni nada porque tu no eres conocida, a ti la gente no te va a ubicar, así que no lo hagas’”, señaló.

Por su parte, la conductora de “América Hoy” defendió a la producción de “Reinas del show” y reafirmó que Allison no tiene tanta acogida como las demás participantes.

“Allison, amor. Nadie está criticando eso, lo que la producción quiere es que te conozcan más porque en el minuto a minuto no despegas como despegan las que son más populares”, defendió Janet Barboza.

Allison Pastor se quiebra por la polémica con "Reinas del show"

