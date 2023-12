La modelo Alondra García Miró descartó su regreso permanente al Perú, por lo que prefiere mantenerse viajando, ya que también es parte de su trabajo como artista.

Por otro lado, se mostró abierta a la posibilidad de volver en caso tenga una oferta de trabajo importante que la obligue a permanecer en su país natal.

“No he pensado quedarme en Perú, seguiré viajando, es parte de mi trabajo y, además, como buena sagitariana, me encanta”, dijo. “Esto solo podría cambiar si tengo un proyecto importante por aquí, el trabajo siempre viene primero”, añadió.

Asimismo, la expareja del futbolista Paolo Guerrero adelantó que regresará a la televisión, pero no brindó los detalles de en qué programa o show aparecerá. “Parece que regresaré a la televisión, aunque no puedo dar muchos detalles por ahora, ya les contaré más adelante”, dijo.

Alondra García Miró en “¿Cuál es el verdadero?”





Estas declaraciones fueron brindadas como parte de las grabaciones del programa “¿Cuál es el verdadero”, de América TV, en donde la modelo participará junto con María Victoria Santana (actriz que da vida a la Pánfila) y Sebastián Monteghirfo.

Por tal motivo, García Miró se mostró optimista con su participación en el show televisivo. “Puedo detectar cuando me están mintiendo, no me engañan”, dijo. “Desde hace muchos años no pisaba un set de televisión, y lo he hecho porque he venido a ganar”, complementó posteriormente.

“¿Cuál es el verdadero?” se emite por la señal de América TV los sábados a las 9 p.m.