El canal de televisión estadounidense FX anunció el estreno de la segunda temporada de “Feud” a seis años de primera entrega y luego de haber superado la demanda presentada por Olivia de Havilland en el 2018.

De este modo, la nueva entrega de “Feud” contará la historia del escritor Truman Capote y el conflicto que tuvo con un grupo de mujeres pertenecientes a la alta sociedad de Nueva York en la segunda mitad del siglo pasado.

“Feud: Capote Vs. The Swans”, será el título que recibirá la segunda temporada y estará a cargo del realizador Ryan Murphy, que se inspiró en el libro “Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era”, escrito por Laurence Leamer.

¿Cuándo se estrenará “Feud: Capote Vs. The Swans”?





Feud: Capote Vs. The Swans se estrenará el 31 de enero de 2024 en el canal FX de Estados Unidos y en Star+ en América Latina (Perú).

La serie tendrá ocho episodios protagonizados por Tom Hollander (Truman Capote), Naomi Watts (Barbara “Babe” Paley), Diane Lane (Slim Keith), Chloë Sevigny (CZ Guest) y Calista Flockhart (Lee Radziwill), Demi Moore (Ann “Bang-Bang” Woodward) y otros intérpretes.

Por otro lado, la dirección de los episodios estará a cargo de Jennifer Lynch (Hija de David Lynch), Gus Van Sant y Max Winkler.

¿De qué tratará “Feud: Capote Vs. The Swans”?





La nueva temporada de “Feud” contará la historia del escritor y periodista estadounidense Truman Capote y sus conflictos con un grupo de mujeres pertenecientes a la élite de Nueva York.

Capote quedó fascinado por sus vidas glamorosas y logró convertirse en su confidente, no obstantes, esta relación se destruye cuando empieza a contar sus secretos íntimos en libros acerca de ellas. Esto habría propiciado el declive de su carrera.

¿Por qué “Feud” recibió una demanda?





Cabe precisar que la segunda temporada de “Feud” regresa a las pantallas luego de seis años y tras haber superado una millonaria demanda, ocurrida en el 2018, interpuesta por la fallecida actriz Olivia de Havilland, recordada por su participación en “Lo que el viento se llevó”.

De Havilland demandó a FX Networks tras sentirse ofendida por el retrato que tuvo en la primera temporada de la serie (Feud: Bette and Joan), sin embargo, aunque Olivia intentó elevar su caso al Tribunal Supremo de los EE. UU. en el 2019 este no lo aceptó.

“Estamos decepcionados de que el Tribunal Supremo deje pasar esta oportunidad de confirmar que la Primera Enmienda no protege la publicación de mentiras intencionadas en ningún medio”, dijeron sus abogados.