Alondra García Miró aseguró que no es amiga de Yahaira Plasencia ni de Jefferson Farfán. Desde Brasil, donde se encuentra pasando su cuarentena junto a su pareja, el futbolista Paolo Guerrero, la modelo se comunicó con el programa “América Hoy” y ofreció una breve entrevista.

En la conversación, la también empresaria no podía evitar ser consultada por los Instagram Live que realizaron los seleccionados y en el que la ‘Foquita’ reveló que estaba pasando su cuarentena junto a Yahaira Plasencia.

“Esos en vivo han sido muy graciosos… Han desencadenado muchos comentarios (…) No (son mis amigos ni Farfán ni Yahaira Plasencia)... En realidad, Jefferson es muy amigo de Paolo como como todo el mundo sabe”, dijo inicialmente al ser consultada sobre si tenía una relación amical con el futbolista y la salsera.

“A ella he tenido la oportunidad de verla una vez... No es que seamos amigas ni que conversemos pero sí la conocí una vez, me cayó súper bien, súper, linda, super buena onda, pero no somos amigas, para nada, no tengo contacto con ella… Pero le deseo lo mejor a los dos”, dijo seguidamente.

Alondra García Miró: "doña Peta es una persona bastante importante para mi"

Respecto a su relación con Paolo Guerrero, Alondra manifestó: “Estamos bien, tranquilos… Esperando que todo esto (del coronavirus) pase pronto”; asimismo, recordó que ella tiene dos negocios en Perú y dijo que ya está trabajando para recuperarse de este crisis.

Sobre su debut como actriz en “Te volveré a encontrar” -que se estrena esta noche- confesó no haber dormido de los nervios e indicó que está muy agradecida con quienes le dieron la oportunidad de protagonizar la telenovela.

