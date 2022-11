La actriz Denisse Dibós atraviesa un gran momento en su carrera pues no solo está enfocada en el espectáculo “No estás solo: El Concierto”, sino que también apunta a explorar nuevos rumbos y se mostró feliz al revelar que debutará como actriz de doblaje en una película peruana. Además, reveló si realmente estará en la cuarta entrega de “Asu Mare”.

La actriz nacional debutará como actriz de doblaje en la película “Una Aventura Gigante”, cinta peruana inspirada en las líneas de Nazca, donde prestará su voz a dos llamativos personajes. Este proyecto cuenta con la dirección de Eduardo Schuldt, quien antes ha dirigido “Piratas en el Callao”, “Condorito”, “El Delfín y El Cascanueces”.

“Nunca he hecho doblaje de películas animadas y me encanta. La película trata sobre las líneas de Nazca y yo tengo dos papeles: la mamá de la protagonista, un papel tierno y aguerrido a la vez; y también soy la araña de las líneas de Nazca. Estoy emocionada por ver esta película. Hacer doblaje es algo totalmente nuevo, me divertí y lo tomé con mucha responsabilidad”, confesó Denis Dibós a este medio.

Al ser consultada por si estará en la comedia peruana “Asu Mare 4″, Denisse Dibós aclaró que no formará parte de la cuarta entrega de la saga, pese a que sí estuvo en las tres primeras. Cabe señalar que el filme marcará el debut en la dirección de Carlos Alcántara.

“Nos chotearon, él (Carlos Alcántara) ha querido ir por otra línea, cerrar el tema familiar de la esposa y el hijo para ir por otro lado, ojalá que retorne a los cines con todo. Le deseo lo mejor”, aclaró la actriz.

Concierto “No estás solo”

Por otro lado, Denisse Dibós también habló sobre “No estás solo”, concierto teatralizado de la Asociación Cultural Preludio que se presentará este miércoles 23 de noviembre en teatro NOS de la PUCP. En este espectáculo, se buscará crear conciencia sobre la lucha contra los problemas de salud mental.

“La intención es que aquel joven que vaya se sienta conectado a través de la música y entienda que no está solo, que hay muchas personas que han pasado por lo mismo y siempre habrá una mano amiga”, señaló Dibós.

“Los tres primeros bloques son del concierto de los ‘apasionados’ (jóvenes integrantes de Preludio) con Paul y Sandra, el bloque final es Marco Zunino, quien aceptó compartir su testimonio ya que él ha pasado situaciones heavy con respecto a la salud mental y termina cantando temas que nos mueven hermosamente”, añadió. Cabe señalar que después del espectáculo llegará un conversatorio donde el público podrá realizar diversas preguntas.

DATO:

La función de “Nos Estás Solo: El Concierto” tendrá lugar el miércoles 23 de noviembre a las 8 p.m., en el teatro NOS PUCP en San Isidro. Las entradas están a la venta en Joinnus.