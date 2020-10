‘Somos más valientes de lo que creemos y mucho más fuertes de lo que parecemos ¡Estamos todas juntas en esto!’. Letras blancas sobre fondo rosa, ella en una esquina con un lazo en el brazo. Fue la imagen compartida en Instagram en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama por una de las mujeres que le ganó la batalla. Ella es Denisse Dibós , actriz, productora de teatro y, sobre todo, alguien que nunca se rindió y que supo desde el primer momento que donde había 1% de posibilidad, debía tener 99% de fe.

En 2017, a pocos días de haber firmado contrato para protagonizar la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, las palabras de su médico le cambiaron la vida. En ese consultorio le dijeron “tienes dos tumores en la mama derecha y son malignos” y debían actuar de inmediato. Dos de sus hermanas batallaron con la enfermedad (una falleció hace 18 años), pero la detección temprana permitía cambiar la historia. Han pasado dos años y medio y está agradecida con la vida por “esta segunda oportunidad para seguir disfrutando hasta que Dios me de vida” y con la misión de lograr que más personas se realicen un autoexamen y mamografía, pues “el diagnóstico precoz hace la diferencia entre la vida y la muerte”.

Desde la tranquilidad de su casa en Cieneguilla, alejada del ruido de la ciudad, y donde disfruta del amor de los suyos y de su hija, ese ser tan especial en el que pensó cuando le tocó enfrentarse a la enfermedad y miró al cielo para decir “Dios no puedo morirme, permíteme verla crecer”, conversó con El Comercio para dejar en claro que “el cáncer es una lucha constante” y que si bien hoy está a salvo, el tratamiento continúa. “No voy a mis exámenes con miedo. Si algo regresa lo voy a agarrar bien tempranito y le daré con palo otra vez”.

Que no nos paralice el miedo

Mientras estaba sentada en el consultorio y el médico hablaba, entró en shock y lo primero que preguntó fue “¿puedo trabajar?”. No pensó en derrumbarse, sabía que no se podía repetir el triste desenlace de su hermana y no se dejó vencer. Tirarse a la cama no era una opción, sino ponerse los pantalones y salir a lucharla con la cabeza en alto, pues haber sido rigurosa con sus autoexámenes semanales le habían permitido descubrirlo a tiempo y ese es el mensaje que no dejará de repetir.

“¿Prefieres llegar tarde y tener que enfrentarte a la muerte o llegar en un estadio temprano, como me pasó a mí, y decir ‘Ok, tengo cáncer, pero lo puedo luchar, hay tratamientos, voy a salir de esta, voy a estar bien’. Tendrás 2 años horrorosos, pero pasa ese tiempo y estás con vida, sigues tu vida más fuerte y más agradecida y más feliz (…) Todo depende de la actitud que le pones. Tengo una más grande que la otra (mama) y no me importa, no me pienso operar más, no me interesa, siempre hay brasieres bonitos que te camuflan todo y primero está tu salud”, precisó la maestra de teatro musical.

La fuerza de Anahí

Cuando Denisse Dibós terminó con sus operaciones empezó la radioterapia (33 duras sesiones), la parte más difícil. Su día trascurría en las grabaciones de ‘Te volveré a encontrar’ y a las 7 de la noche iba a recibir su tratamiento. Fueron 9 meses súper difíciles en donde el abrazo de su hija la llenaba de paz y fuerza. Pese a todo, ella no dejó de actuar, de hacer lo que más amaba.

Pasó por dos operaciones y si bien no necesitó una mastectomía, ve con orgullo cómo la actriz Anahí de Cárdenas hizo público todo su proceso y demostró que aún en los momentos más difíciles se puede ser ejemplo para quienes tienen miedo y no saben cómo hacerle frente al cáncer .

“Es una belleza, es maravillosa, no tuve que pasar por quimioterapias como ella, pero hasta ahora se me sigue cayendo el pelo por las pastillas. Ella lo ha hecho con un coraje bárbaro. El pelo crece y le va a crecer hermoso y más fuerte que a cualquiera. Anahí lo ha afrontado de una manera maravillosa, yo no hubiera podido hacerlo porque llegaba tan cansada y no había forma que pudiera prender una cámara y hablarle a alguien, me quedaba muerta de dolor y cansancio. Ella ha hecho de su terapia y proceso un tema público con momentos bien duros, que no podía más y los más altos donde se sentía perfecta. Compartió y demostró que tienes momentos donde no soportas más y otros días que estás bailando y saltando. Esa es la realidad”, comentó la directora de “Preludio Asociación Cultural”.

Denisse Dibós es imagen de una campaña que busca que más mujeres detecten el cáncer de mama a tiempo y puedan curarse. (Foto: Instagram)

Quiere ser ejemplo y motivación

A Denisse Dibós le faltan aún 7 años de pastillas para que ese enemigo no vuelve a su cuerpo y mientras es rigurosa con sus chequeos, se ha convertido en una voz que busca que mujeres y hombres no tengan que pasar por lo mismo y que encuentren en la prevención y el diagnóstico a tiempo a sus mejores aliados para vencer al cáncer.

“Voy a llegar a muchos años más libre de esto, lo tengo clarísimo en mi mente. Cada semana me palpo y si noto algo distinto voy al médico. Queremos que más personas tomen consciencia sobre el diagnosticarlo a tiempo, que aprendan a tocarse, que si ven algo atípico visiten al doctor, si una está más dura, o si creció en tamaño. Hay que ayudar a las mujeres que no tienen recursos para hacerse una mamografía anual, pero si una que tiene seguro dice ‘ay no, qué flojera, no lo hago porque me duele, no me gusta’ me parece que se es irresponsable. No podemos luego sufrir por negligencia propia. Pongámosle conciencia como homenaje a todas las que perdimos en esta batalla”, expresó desde su papel como vocera de la novena edición de la campaña social “Lucha contra el Cáncer de Mama” de Estee Lauder Companies.

La firma creadora del emblemático lazo rosa en 1993, busca concientizar y recaudar donaciones para la lucha tanto en Perú como en el mundo. Este año se destinará el 100% de las ventas de una edición especial del suero Advanced Night Repair; además, diversos emprendimientos y negocios estarán donando la ganancia de algunos productos y colecciones para comprar máquinas para realizar mamografías en el INEN, en beneficio de quienes no tienen recursos y seguro .

“Los invito a pensar en todas las personas que hemos perdido. En todas las que siguen luchando, en todas las que finalmente salieron airosas de esta enfermedad que no discrimina. Mirémonos con más amor, cuidemos nuestra vida y la de los que amamos. Tomemos en serio los chequeos médicos, estemos atentos, el cáncer no mata si estamos alertas”, es el cierre de una ganadora, alguien que pudo gritar “vencí al cáncer de mama”.

