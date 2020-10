Cecilia Bracamonte (71) no le teme a la palabra “cáncer”. Pese a haber tropezado dos veces con la traicionera enfermedad- la principal causa de muerte en el Perú- la cantante peruana sigue fuerte. Es justamente esa resiliencia que la caracteriza, lo que la ha rescatado de sus peores momentos. “Lo único que no puedes hacer (luego de ser diagnosticado) es deprimirte. Hay que estar siempre arriba, fuerte, optimista”, aconseja.

Trece años después de su primer diagnóstico, Cecilia se siente afortunada. Pasa sus días en casa junto a su querida Ani, quien la ayuda en las labores del hogar, y sus engreídos de cuatro patas: Federico, Dalí, Dalma y Gala. Todos los días, rutinariamente, hace dos horas de ejercicios, ve unos cuantos capítulos de ‘Borgem’- su serie favorita de Netflix- y cómo no, bebe una (a veces dos) copas de vino. Depende del día.





¿Cómo te ha tratado esta cuarentena?

Ha sido todo tan raro. Por momentos he sentido que me marchitaba y en otros; me he sentido viva. Han habido muchos altibajos pero siempre intentado estar positiva. En mi caso, como soy deportista, el cuerpo me pedía hacer algo. Felizmente tengo implementos de gimnasio en casa, lo había dejado hace tres años… así que en este tiempo me reconcilié con el deporte y empecé a hacer dos horas diarias.

Con 71 años, llevas una vida muy activa. ¿De qué consta tu rutina de ejercicios?

Siempre he sido una persona deportista. He sido maratonista y también he pasado años en el gimnasio haciendo pesas, spinning…de todo un poco. Así que el cuerpo me pedía volver. Sobre mi rutina, hago de todo. A veces hago pesas, otros días; resistencia.

El ejercicio es un aliado para la salud física. Sin embargo, tú has sufrido de cáncer en dos ocasiones de tu vida. ¿Cómo recibiste ese primer diagnóstico?

Terrible. El solo hecho que te digan que tienes cáncer ya es terrible. En medio de todo, he tenido mucha suerte. La primera vez que me detectaron la enfermedad fue en 1997, se trataba de cáncer de mama. Me hicieron tres meses de radioterapia todos los días para evitar extirpar el seno y eliminar solo lo malo. Funcionó. Recuerdo que estaba en temporada de presentaciones y no quería detenerme. Para mí fue complicadísimo, pero logré continuar con mi vida normal.

En el 2007, el cáncer te vuelve a encontrar. ¿Cómo te enfrentas de nuevo con esta batalla luego de haberla superado una vez?

Mal, muy mal. Casi me muero. Sucede que cuando te da, tu crees que nunca más te va a dar. La noticia me golpeó muchísimo, incluso más que la primera vez. Recuerdo que estaba con una amiga y ambas llorábamos en el consultorio mientras el doctor nos explicaba los detalles. Esa vez me detectaron cáncer de endometrio y me dieron quince días para decidir si me iba a operar o no. Al día siguiente, recuerdo que fui al gimnasio y continué con mi rutina normal. Me prometí a mi misma no dejarme vencer. Justo antes que se cumpliese el plazo, fui al doctor y me operé. Gracias a Dios, ahí quedó el tema. Dentro de todo, he tenido mucha suerte.

¿De donde nace esa fuerza inquebrantable?

De mis amigos. Para estas situaciones lo que más necesita el ser humano es mucho amor. Tuve la suerte de tener amigos a mi lado que crearon una especie de búnker para mí, donde todo lo negativo quedaba fuera. Me visitaban, conversábamos y nos matábamos de la risa. Les estoy tan agradecida por eso. Me ayudaron a hacer el tema mucho más llevadero. Siempre digo que mis amigos son para siempre.

Por estos días, ¿cómo es tu relación con el cáncer?

Me ha dado dos veces y nunca sabes si te va a volver a dar. Pero intento no pensar en ello, continúo mi vida normal. Busco estar siempre fuerte y motivada. Me protejo a mi manera: con los ejercicios, con el canto….vivo una vida sana y feliz.

¿Qué le dirías a las personas que están pasando por esta difícil enfermedad?

Que tengan mucha fe. Que no se queden echadas en la cama, que busquen algún pasatiempo. Tal vez hacer deporte, tejer, leer, pasear…lo que sea. Hay tantas cosas para descubrir y hacer. Lo único que no puedes hacer es deprimirte. Hay que estar siempre arriba, fuerte, optimista. En mi caso, lo que me da fuerzas es cantar.

EL DATO: Desde el 15 de octubre, por una donación de S/. 35.00, se realizarán despistajes de cáncer de mama, cuello uterino, piel, ganglios y tiroides en los Centros de Prevención y Detección de la Liga Contra el Cáncer. Por cada contribución, se hará otro despistaje de mama de manera gratuita a mujeres de situación vulnerable.

De la música y otros amores

Muy pronto regresarás al escenario…aunque esta vez se trata de uno virtual. ¿Cómo te preparas para tu primer concierto vía streaming?

Es duro, toca imaginar que el público está ahí. Pero como todo, tiene sus pros y contras: aunque no puedo ver a la gente, ya no hay un número limitado de asistentes, todo se vuelve global. Es increíble. “Noche de divas” son tres espectáculos distintos. Lucía va primero, luego Bartola y al final; yo. Cada una con su propio espectáculo. Estoy preparando nuevas versiones de algunos temas, algo que me gusta hacer mucho.

Sé que disfrutas mucho de hacer fusión. ¿Qué es lo que más te atrae de mezclar música criolla con géneros modernos?

La música es más digerible cuando te trae al momento actual. Siempre estoy buscando que lo nuestro evolucione, tiene que haber fusión porque es lo actual. Para eso hay que escuchar mucha música, de todo. Ver que agarras de cada cosa para implementarlo en tu propia música. Me encanta investigar y probar cosas nuevas. Se trata de ir probando. Nunca terminas de aprender, todos los días hay algo para descubrir.

Entonces, podríamos decir que con 58 años de carrera aún tienes algo que aprender de la música…

Por supuesto. Todos los días aprendes algo. Desde el día que descubrí que podía cantar tomé clases de canto, baile y actuación. Como uno de mis profesores me decía: “Cecilia, nunca te pongas un techo”. Y eso hago, no tengo límites.

Así que, ¿aún hay Cecilia para rato?

Pienso que sí (risas). Puedo dar mucho más. La edad es un número nada más. En mi cabeza, tengo veinte años. El día que sienta que no estoy funcionando bien, me retiraré. Inclusive le he pedido a mi entorno más cercano que me lo digan, soy una mujer que sabe escuchar. Además, soy muy autocrítica y dura conmigo, y hasta ahora no veo señales para retirarme.

Y en el amor, ¿te has retirado en el amor?

No, no me he cerrado a la posibilidad. Lo que pasa es que aún nada toca mi corazón. Pero quién sabe, tal vez el día de mañana aparece el gran amor de mi vida. El día que eso suceda, lo pensaré bien y si tiene suerte, le daré el sí (risas).

EL DATO: “Noche de divas” se llevará a cabo via streaming el próximo 31 de octubre en el marco del Día de la Canción Criolla. Las entradas ya están disponibles en www.joinnus.com. Los precios van desde S/. 25.00.

