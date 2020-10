En 1997, un joven Alejandro Sanz conquistaba de plano la música romántica con la melodía de “Corazón Partío”. 25 años después, un par de jóvenes que buscan probar la misma suerte en el panorama musical -Aitana y Sebastián Yatra- reivindican una de las frases más pegajosas de aquel hit corta venas “¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo un corazón…”en la reciente canción llamada “Corazón sin Vida”, que ya acumula más de 10 millones de vistas en Youtube.

Solo días después de anunciar esta colaboración con el colombiano Sebastián Yatra, Aitana recibía la noticia de una nominación al Grammy Latino 2020, en la categoría a Mejor Álbum Vocal Pop, terna en la que además se posiciona como única mujer representante.

Fama, colaboraciones internacionales y éxitos que ocupan primeros puestos en las listas. ¿Qué inspira a la joven española que busca conquistar por completo el mundo del pop romántico? De esto, y más, habló con El Comercio.

Tu reciente lanzamiento “Corazón sin Vida” ha tenido gran acogida. ¿Cómo te sientes al respecto?

La verdad es que estoy muy contenta. En menos de una semana consiguió más de 8 millones de visualizaciones en Youtube, está en muy buenos puestos dentro de Spotify... la verdad es que eso me hace muy feliz, porque al final el hecho de que la gente lo acoja bien es como un premio a tu trabajo ¿sabes? Eso es muy bonito. Estoy muy feliz con el proyecto, el haber colaborado con Sebastián, y que también este un trocito de Alejandro Sanz dentro de la canción... estoy muy feliz.

Además, contaron con la venia de Alejandro Sanz para emplear aquella frase de “Corazón Partío”... y se mostró muy orgulloso en redes sociales al respecto

Si efectivamente, y es que al final Alejandro es de mi tierra, así que era como un homenaje a él, y que lo aceptara tan bien y nos cediera sus derechos a mí me pareció como un sueño, la verdad es que no pensé que eso me podía ocurrir. Alejandro es muy conocido a nivel nacional (España) pero también internacional, lleva muchísimo tiempo en el mundo de la música, entonces también era una forma de hacer que mi música llegara más allá, y ver que da logros pues mola mucho.

¿Alejandro y qué otros artistas te inspiraron a convertirte en cantante?

Pues muchos, la verdad. Siempre he escuchado a diversos artistas desde que soy pequeña. Alejandro es uno de ellos. Creo que no podría decir solamente uno, me acuerdo que mis padres siempre ponían en el coche a un montón de gente, Melendi por ejemplo lo he escuchado desde niña... yendo más a lo internacional, siempre me ha gustado Sia y Adele. Es difícil recordar, casi siempre que me preguntan sobre esto quedo en blanco. Creo que es porque escucho a tantos artistas que es complicado elegir a alguno en concreto.

Y así como escuchas a diversos artistas, ¿dirías que también disfrutas de diversos géneros musicales? ¿o prefieres alguno en especial?

100%. Me gustan todos los géneros musicales. Me gusta la música comercial, pero también el electro house, el pop, un poco de country, reggaeton... creo que esos son mis favoritos.

¿Cuándo notaste que tu éxito trascendía a nivel internacional? Que ya no solo eras conocida en España, sino que también tenías seguidores en Latinoamérica

Creo que aún me encuentro en ese proceso. O sea ahí voy, dándome cuenta ahora que a lo mejor hay gente fuera de España que me escucha, lo veo también en los porcentajes de Instagram, me da mucha gracia, ya veo como va subiendo Argentina, Perú, Colombia, México... y es como que... “a ver, a ver, ¿en qué momento pasó esto?”, porque antes era solo España ¿sabes? pero ahora eso no es todo, frecuentemente por las redes sociales, Twitter, Instagram, me llegan mensajes de clubs de fans, de gente de todas partes.

Durante la pandemia, haz rodado más de una colaboración con artistas internacionales (Reik, Morat, Sebastián Yatra) a distancia. ¿Fue complicado el proceso?

Yo creo que los seres humanos somos bastante inteligentes y nos sabemos adaptar, amoldar a las situaciones que nos vienen, entonces tampoco es como un drama, no, lo entiendes y simplemente lo haces. No es algo que ni siquiera me había planteado. Las cosas están como están y la verdad es que bastante suerte tengo de grabar un videoclip. Ya sé que no va a estar mi compañero a mi lado grabando, pero al fin y al cabo tenemos un equipo detrás de creación que tienen muy buenas ideas, así que hay confiar en ellos al grabar las escenas, ya cuando se monta ocurre la magia.

