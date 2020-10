El compositor mexicano originario de Culiacán ha tenido que darle un nuevo giro a ese nombre que el mundo de la música ya tenía bien mapeado. En Google, “Kurt” ya no solo deriva a ese astro del grunge que marcó la industria con su corta pero intensa carrera, sino también al sinaloense que promete conquistar a más de uno con sus canciones. Factor que ha sido comprobado con su reciente nominación al Grammy Latino, en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

A comparación de su -por así decirlo- antecesor, Kurt Schmidt se caracteriza por componer canciones de corte romántico, inspiradas en vivencias personales o anécdotas, que como el mismo dice, “conectan con su alma”. De inspiración, tiene a grandes personajes como Fito Páez y John Mayer, además de Willie Rodríguez de Cultura Profética. Aunque hoy ostenta más de 170 mil seguidores en Instagram y más de 150 millones de vistas en Youtube con una de las canciones a las que debe su fama (“La Mujer Perfecta”) siempre rescata sus inicios, y lo mucho que le costó (y demoró) conseguir un espacio en el mapa musical de rango internacional.

En esta entrevista exclusiva, Kurt nos comparte más detalles de la vocación que lo hace tan feliz.

¿Has logrado encontrar inspiración durante el confinamiento?

He estado muy concentrado en el nuevo disco. En poder tener listas dos canciones nuevas para poder lanzarlas, una de ellas es “Roto”, canción que forma parte de mi nueva producción que saldrá a la luz el año que entra. Pero vamos a ir compartiendo canciones de ella desde antes. Además, he estado produciendo, planeando los videos, y también tomando mucha calma, poniendo en orden cosas personales.

Volviendo en el tiempo, ¿cuándo fue que notaste que la música era lo tuyo?

No sabía que estaba destinado a la música. Y te soy honesto, me daba hasta un poco de miedo. La incertidumbre en el mundo de la música siempre dura mucho, los resultados tardan en llegar. Pero decidí darle una oportunidad, porque me di cuenta que la música era lo único constante en mi vida, lo demás, llegaba y se iba. Con la música me sostuve en distintos momentos de mi vida, así que decidí darle un chance.

Siempre rescatas que tu carrera fue paso a paso, empezaste tocando en bares y poco a poco fuiste ganando más seguidores. ¿Qué es lo que más rescatas de cada etapa del proceso?

Creo que yo no cambiaría los pasos. La verdad es que he disfrutado estar en todos los escalones. He estado en ellos mucho tiempo en cada uno antes de subir al otro. Me ha tocado ver también como llegan otros y se suben muy rápido, se van diez escalones arriba en frente mío, pero al final sus carreras también duran eso, duran un momento. Yo estoy tratando de hacer las bases de mi proyecto lo suficientemente sólidas para poder vivir toda la vida de esto, y poder hacerme viejito tocando en teatros y conciertos. Me encantaría eso, es mi apuesta.

¿En qué momento te diste cuenta que ya trascendías de manera internacional? ¿Fue con “La mujer perfecta”?

Pues, “La Mujer Perfecta” fue la canción que nos llevó a más países, pero creo que canciones como “Vengo del futuro”, “Sonreír” o “Dieciséis” también han hecho un trabajo increíble en conectar con más personas. Cuando fueron saliendo más canciones yo me empecé a dar cuenta cómo iban conectando más personas y me di cuenta también que podía existir un lugar para mí en la música, y por ello sigo trabajando.

¿Como te sentiste con el impacto? ¿Sientes responsabilidad con lo que compones y compartes?

Siento responsabilidad desde el punto en el que quiero hacer esto por mucho tiempo, entonces, no quisiera hacer canciones que duren solamente una semana o un mes. Si hay una responsabilidad, si hay un reto, si hay muchas cosas que van definiendo los caminos. Tengo muy claro lo más importante, y sobre esas opciones nos vamos, se trata de construir sobre sólido.

Cuéntanos la historia detrás de “Roto”, tu canción más reciente.

“Roto” es una canción de desamor. La escribí junto a Josué Alanis que es el productor de la canción y coautor de ella; durante una plática en la que él me dijo: “Bro, ¡extraño estar enamorado!” y yo le dije que también. Y es que antes uno se enamoraba más fácil, no sé, pues te entregabas más, dedicabas más tiempo a la relación. Además, ese tipo de relaciones se vuelven complicadas en lo personal porque tengo que viajar mucho, la profesión que elegí es muy cambiante y no es nada estable en muchos sentidos… con el tiempo te das cuenta que estás roto. De ahí nace la canción.

Kurt, ¿tú te consideras un chico romántico?

(Risas) Me considero romántico a mi manera, a mi estilo. Tú pensarías que a todas las novias que he tenido las he conquistado cantando, pero en realidad no, yo trato más bien de buscar que lo que les guste de mí sea yo, y no lo que hago. Cuido mucho eso.

¿En qué artistas encuentras inspiración?

Soy súper fan de Alejandro Sanz, Fito Páez, John Mayer. De muchos que me han marcado… Cultura Profética y varios más. Creo que me he nutrido de muchas corrientes, de muchos estilos y cantantes, pero casi siempre las canciones que más me mueven son las románticas. Tienen un peso distinto a las canciones bailables, es como que te llegan al alma.

¿Con alguno de ellos te gustaría colaborar?

Con el cantante de Cultura Profética, Willie Rodriguez, creo que él tiene un flow único que no tiene nadie más. Me encantaría hacer algo con él.

¿Alguna vez te has inspirado en algo más allá de tus experiencias personales? ¿Historias de amigos, series, películas?

Mmm, me parece que no. Mis canciones nacen de mis vivencias mías, te soy honesto. Obviamente todo lo que vivo y todo lo que veo me afecta, y eso hace que las canciones sean lo que son, pero es todo lo que vivo. No he tomado la experiencia de alguien más para componer mis canciones.

En tiempos como el actual, ¿consideras que la música y el arte son necesarios?

La música es medicina, considero que siempre va a ayudar, sanar, acompañar. Creo que esa es la razón por la que yo hago música, porque es de las pocas cosas en el mundo que conecta directo con el alma, es como tener un súper poder.

