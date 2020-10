Billie Eilish es, sin duda, una de las cantantes más importantes de la década. La intérprete americana continúa acumulando fanáticos con cada single que estrena. Esta vez, Eilish sorprendió durante los Billboard Music Awards 2020- que este año se llevaron a cabo sin audiencia bajo las reglas de la nueva normalidad- al ser la primera en llevarse un premio a casa.

La encargada de otorgarselo fue Nicole Richie quien, al parecer, estaba igual (o tal vez más) entusiasmada que los fanáticos de la cantante. ‘A mi favorita, ¡Billie Eilish!’, dijo Richie al anunciar el galardón. Billie se llevó el premio a ‘Mejor Cantante Femenina’, y lució bastante sorprendida al recibirlo. “Nunca doy esto por sentado”, dijo la cantante.

Sobre el escenario, vimos a Eilish luciendo un look que robó (como siempre) todas las miradas. Amante o no de su estilo, lo cierto es que la cantante nunca pasa desaparecida. Con ella, no hay medias tintas. Fiel a las prendas oversized y de onda desenfadada, Eilish lució en los BMA’s un conjunto camisa y pantalón en tono verde militar con un (ligero) estampado floral. Para sumar al look, un bucket hat y mascarilla a juego que nunca debe faltar.

Pese al gran look que llevó, su estilismo no fue (exactamente) lo que dio de hablar sobre el escenario. La cantante, que antes se ha referido al empoderamiento femenino, dedicó unas palabras en su discurso a todas las mujeres que han hecho camino en la industria del espectáculo y, por supuesto, la música.

“Gracias a todas las mujeres que estuvieron antes de mí y que marcaron mi camino. Las quiero”, dijo. Un pequeño pero poderoso mensaje que suma a la conversación del feminismo en pleno 2020.

Además, en su discurso Eilish se pronunció sobre la pandemia y la política estadounidense. La cantante animó a sus seguidores a cuidarse, usar mascarilla y (por favor) no olvidarse de votar. “Por favor, vota, usa cubrebocas, lávate las manos, manténte seguro”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Estados Unidos: así fue la participación de Billie Eilish en la tercera Convención Demócrata