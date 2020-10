Desde su participación en la serie Élite, bajo el personaje de Carla Rosón, Ester Expósito (20) parece no tener límites. La española no solo es una de las actrices más solicitadas del plano local- ha estrenado dos series nuevas en tan solo lo que va del año- también es un referente de belleza y moda con sus más de 25 millones de seguidores en Instagram.

Ya sea por su talento actoral, su atrevida personalidad o su innata sensualidad, la actriz atrae masas… y las firmas no han tardado en notarlo. Así lo demuestra su campaña de maquillaje junto a Yves Saint Laurent, firma que la ha convertido en embajadora, o sus looks de la mano de grandes casas como Versace o Etro, que no se han hecho desear frente a la oportunidad de vestir a la española. Eso sí, siempre bajo el ojo de Victor Blanco, estilista barcelonés encargado de todos sus looks.

Lo suyo fue amistad a primera vista. Blanco la vio por primera vez en televisión, poco después de regresar a España tras una larga temporada de residir en Los Ángeles. El especialista no tardó mucho en contactar a su equipo y proponerles trabajar juntos. Su belleza lo impactó. Un año después, el dúo dinámico no ha parado de crear looks virales: el vestido blanco de Etro para los premios en Venecia, o el sensual look de Versace Atelier en Roma y sus miles de “Me gusta” provocados, son fieles pruebas de ello.

Conversamos con Blanco sobre su exitosa carrera como estilista y su trabajo junto a Expósito, que lo ha llevado a ser reconocido a nivel mundial. A través de la pantalla, el estilista nos cuenta sus claves para vestir a la celebridad y da uno que otro consejo para crear looks diarios.

Hablemos un poco de tu recorrido. ¿Cuando decidiste convertirte en estilista y cómo fueron tus inicios?

Pues… hace bastantes años. Llevo en la moda desde los 18 años, ya han corrido unos cuantos.... tengo 36. Al inicio trabajé en retail, en firmas de lujo como Dolce & Gabbana, Bally, Prada, MontBlanc... y después decidí lanzarme al mundo del estilismo. Gracias a las redes sociales- aún no había Instagram- mediante Facebook fui conociendo actrices y medios, y poco a poco fui ascendiendo en el mundo del estilismo hasta el día de hoy.

Llevas en la industria más de 15 años. ¿Ha sido fácil el camino? ¿cuando te diste cuenta que tu carrera iba en ascenso?

Ha sido muy duro, ya que es un oficio que- en ese entonces- en España no era muy común ni reconocido. Pero por suerte hacer las cosas bien me ha abierto puertas. Viajar a Paris, Milán y Nueva York me ayudó a hacer contactos y así poder diferenciarme, hacer cosas únicas y trabajar con marcas exclusivas.

Como estilista, ¿cuáles son tus pasos a la hora de elegir el look de tus clientes?

Depende del evento, de la clienta.... hay muchos factores que son difíciles de explicar porque todo se va dando natural. Pero los fittings (pruebas de vestuario) son primordiales para que todo salga perfecto.

¿Algún secreto para combinar nuestros looks en el día a día?

La gente cree que las fajas, así como muchos trucos que se usan bajo la ropa, son solo para algunos tipos de persona. No es cierto. Son piezas (fajas, nipplecovers, tape...) y trucos que funcionan para todo tipo de personas y momentos. Los recomiendo mucho.

Llevas bajo el brazo una lista interesante de celebridades. Una de ellas es Ester Expósito, a quien vestiste para su primera alfombra roja internacional y el resultado fue un éxito. ¿Cómo se dio la elección de ese look?

Etro es una firma amiga, llevo colaborando con ellos muchos años. Por ello, accedieron a diseñar un vestido con mis propias ideas. La verdad es que era algo sensual, sexy y elegante. Muy fiel estilo de Ester. Y como bien dices, el resultado fue maravilloso.

Expósito se ha convertido en la “it girl” española del momento, ¿cuáles son tus claves a la hora de vestirla?

Gracias a Netflix ya no solo española, sino a nivel mundial. Su éxito ha sido brutal. Su estilo es muy casual de día y luego de noche le encanta el glamour, la sensualidad…sentirse bella. Y lo más importante es que se sienta cómoda.

De los looks que han creado juntos hasta el momento, ¿cuál es tu favorito?

No podría elegir... todos son increíbles. Pero mis preferidos: Versace Atelier en Roma, Etro en Venecia, Dolce en San Sebastián.... todos son maravillosos la verdad.

Esta parece que será una relación duradera…¿se convertirán en el nuevo dúo dinámico de la moda?

Lo importante es hacer bien el trabajo…ser constante e innovar. Y, por supuesto, que ella se sienta bien.

Hasta el momento ya has trabajado con celebridades como Nicole Scherzinger, y Becky G. ¿A quién te gustaría vestir en el futuro?

Blake Lively y Sarah Jessica Parker son mi sueño. Son iconos. Sueño trabajar con ellas.

El dato

Victor Blanco es dueño de Styloso, un plataforma online que pone al alcance de todos sus servicios como estilista. El precio va desde 59 euros. www.styloso.es

