Este viernes 17 de enero se cumplen dos años de la muerte de Augusto Polo Campos, uno de los mejores compositores peruanos que nos ha dejado canciones que se han vuelto himnos, tales como “Contigo Perú”.

Por ello Flor Polo, la hija que el también músico y cantautor tuvo con la exvedette Susy Díaz, usó su cuenta de Instagram para recordarlo con un sentido mensaje en el que expresó la falta que le hace tener a su padre a su lado y lo mucho que le gustaría poder verlo una vez más.

“Hoy, 17 de enero, mi padre cumple 2 años de no estar con nosotros. Conforme pasa el tiempo, tu ausencia se siente más. Qué no daría por verte una vez más y poder abrazarte fuerte y decirte cuánto te amo”, escribió inicialmente en su mensaje.

“Mi zambito, no sabes cuánto te necesito, necesito escuchar esos consejos que siempre me diste, necesito sentir esas bendiciones que siempre me dabas y ese beso en la frente con amor a papá”, agregó la hija del destacado compositor peruano.

“Te mando un beso donde quiera que estés. Gracias por ser mi cariño bonito”, finalizó el texto que compartió en sus Stories y que acompañó con una fotografía en la que aparece dándole un tierno beso a Augusto Polo Campos.

Flor Polo recuerda a su padre, Augusto Polo Campos, a dos años de su muerte. (Foto: Instagram)

Augusto Polo Campos falleció el 17 de enero de 2018, a los 85 años de edad, debido a complicaciones con la diabetes que padecía y tras estar varios días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica de Miraflores.

La salud del compositor de emblemáticas canciones como “Cada domingo a las 12” o “Y se llama Perú” estaba bastante deteriorada antes de su muerte, e incluso, permaneció sedado e inconsciente y su diagnóstico era reservado poco antes de que se confirmara su deceso.

Los restos de Augsuto polo Campos fueron velados en el Gran Teatro Nacional y sepultados en el cementerio Campo Fe de Huachipa. Meses después de su falleciemiento, su obra fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura.