La joven conductora de televisión, Brunella Horna, vivió un fin de semana de ensueño luego de anunciar su compromiso con Richard Acuña. En la reciente edición de “América Hoy”, la presentadora contó detalles de su pedida de mano.

Según reveló Brunella Horna, la pedida de mano se dio en un cine local donde se encontraba con su novio viendo “Thor: Love and Thunder”. Según dijo, ella no quería ir al cine, pero Richard Acuña la convenció.

“La historia fue increíble, yo no quería ir al cine, quería ir a un restaurante y Richard me dice: ‘vamos a ver Thor’... Yo me puse buzo y me cambio porque lo veo a él con camisa, me dice que no hay tiempo para después volver a cambiarnos e ir al restaurante y, pobrecito, lo hice sufrir, pero me dijo que veríamos la película de Thor, ese era el plan”, contó Brunella.

“Vimos 20 minutos de la película y de pronto se apagan las luces y todo el mundo empieza a gritar: ‘devuélveme la plata’. Yo nerviosa y comienza un conteo y aparece nuestras fotos y nuestra canción. Me quedé en shock, yo pregunté que celebrábamos o que estaba pasando. Le dan el micro a Richard, empieza a hablar y fue lindo”, agregó la joven conductora.

VIDEO RECOMENDADO Brunella Horna cuenta detalles de su pedida de mano

Como se sabe, la conductora de “América Hoy”, Brunella Horna y su pareja el excongresista Richard Acuña se comprometieron el sábado 16 de junio. Tras su pedida de mano en el cine, celebraron en una fiesta privada con la participación de Ezio Oliva.

De esta manera, Brunella Horna y Richard Acuña empezaron los preparativos para su matrimonio luego de más de 5 años de relación.