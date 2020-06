Carlos Cacho mostró su preocupación al hablar de su situación económica, la cual se ha visto afectada ante el cierre de sus salones de belleza producto de la pandemia por coronavirus. El maquillador dio estas declaraciones en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés”.

Cacho reveló que tiene grandes deudas que pagar y no cuenta con ingresos económicos para costearlos. Es más, el empresario reveló que, pese a tener 30 años en el rubro, en algún momento pensó en cerrar definitivamente sus salones de belleza pues los bancos “no esperan”.

El maquillador hizo un pedido al Gobierno para que se les permita trabajar y no tengan más pérdidas económicas. “El Gobierno debe dar un protocolo al gremio, como si fuera una Biblia. Nos tiene que decir qué hacer. Mi gente está preocupada”, contó.

El polémico personaje reveló, además, que ha conversado con varios colegas. Tal como ‘Kuchi’, famosa estilista que también cuenta con una cadena de centro de belleza, y ambos no pudieron contener sus lágrimas por la difícil situación que atraviesan. “Es desesperante. Le contaba sobre los alquileres que debo pagar, porque no puedo sacarle la vuelta al Gobierno, mi cara se conoce de Tumbes a Tacna”, agregó.

Carlos Cacho no aguantó y en la entrevista se quebró, pues siente que a las empresas formales de su rubro no se les está brindando ayuda. “Se le da facilidad al que no entrega factura, al chueco, al ‘trucho’. Al que quiere tener confianza bancaria el apoyo es cero. Lloro de rabia, de ‘pica’. Son 30 años dedicados a la estética para nada”, concluyó.

