Carlos Galdós sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al compartir una foto con su reciente esposa, Marita Cornejo. Y es que el conductor de televisión decidió contraer matrimonio por tercera vez sin anunciar con bombos y platillos la boda.

En una ceremonia íntima, Galdós y Cornejo se dieron el sí. “Es una validación de nuestra relación, me reafirmo que siempre creeré en el amor, el amor propio de buscar cada uno su felicidad y el amor con el ser que amas”, dijo emocionado el comunicador.

El exconductor de “La noche es mía” Carlos Galdós contrajo matrimonio con Marita Cornejo.

¿Quién es Marita Cornejo, la esposa de Carlos Galdós?

Marita Cornejo es una joven arequipeña que conoció a Carlos Galdós antes de la pandemia.

El conductor ha sabido mantener su relación en estricto privada, por lo que también poco se sabe de su hoy esposa Marita Cornejo. Sin embargo, según su presentación en la descripción de su cuenta oficial de Instagram, ella es diseñadora, empresaria y asesora de imagen. Además, cuenta con una página web en la que no duda en publicar su arte. También se declara “fan de la vida”.

Carlos Galdós y su relación con Marita Cornejo

El presentador de televisión Carlos Galdós afirma no tener problema con la diferencia de edad. Por el contrario, se muestra seguro con su media naranja.

“Llegó hace tres años más o menos y está aquí conmigo, en mi vida. Llegó en un momento en que me he replanteado muchas cosas en mi vida”.

Posteriormente, Galdós se refirió a las bromas que le hacen por los años que le lleva a su esposa.

“(Sobre ser suggar daddy) me hacen mucho esa broma, porque mi pareja tiene 16 años menos que yo. Es la broma de moda, digamos. No me ofende, en lo absoluto. ¿Por qué me tendría que ofender si es un chiste? Yo no me ofendo. ¡Imagínate! Comediante que se ofende, se muere”, concluyó.