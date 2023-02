A punto de cumplirse un año de la separación de los actores, el actor español Maxi Iglesias reveló que ambos decidieron dar una segunda oportunidad y dar rienda suelta a su romance. Fue el reconocido galán de novelas quien lo confirmó durante un concurrido evento realizado en Madrid.

Los rumores de una posible reconciliación iniciaron luego que la revista Hola revelara que los actores viajaron juntos a Francia a inicios del 2022 para disfrutar de unas cortas vacaciones en París. Además, los paparazzis los captaron paseando bastante felices por las playas de Madrid.

En un reciente evento realizado en Madrid, el actor fue interrogado para poder calmar los rumores que no hacían más que acrecentarse. “Te han relacionado una vez con Stephanie Cayo y sé que no quieres hablar del tema, pero yo no sé cómo le llevas. ¿Quieres comentar algo?”, le preguntaron al actor.

Ante la consulta, el protagonista de “Hasta que nos volvamos a encontrar” atinó a sonreir y confirmó los rumores, además admitió ser creyente de ‘las segundas oportunidades’, haciendo clara referencia al segundo chance que se está dando la pareja.

“Lo llevo muy bien, no tengo nada que ocultar. Confío en las personas, confío sobretodo en las buenas personas y en las segundas oportunidades”, declaró. Además, el español agregó que “las personas se merecen segundas oportunidades y trabajar para ello es muy gratificante”.

También, se animó a brindar una reflexión sobre el modo en que vivimos las personas en la actualidad. “Estamos en una sociedad en la que soltamos todo rápido y no nos esforzamos. Tenemos la comida a un clic, los productos que queremos a un clic e incluso las relaciones a un clic”, reflexionó el actor, quien a su vez admitió que se halla muy feliz y enamorado.

Recordemos que la pareja se conoció mientras rodaba la película ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, y confirmó su romance en diciembre del mismo año. Para tristeza de sus fanáticos, cuatro meses después anunciaron su separación sin brindar mayor detalle del porqué.