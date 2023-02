La modelo colombiana Lucecita Ceballos, quien recientemente interpretó a ‘Dalila’ en la serie “Al fondo hay sitio”, reapareció en televisión para presentar en público a su nieta Camila, de tan solo 3 años. Según contó, gracias a ella vive una de las etapas más felices de su vida.

En una reciente entrevista con “La Banda del Chino”, la colombiana sorprendió a todos yendo a la playa y contándole al público que es abuela de una niña de 3 años. Además, aseguró que se siente muy feliz de cuidar a la menor.

“Yo cuando me hablaban que los abuelos se ponen ‘chochos’, que son hasta empalagosos yo dudaba. Resulta que me tengo que tragar mis palabras. No me lo esperaba, nadie cree que soy abuela”, contó Lucecita.

¿Cómo se enteró que sería abuela?

Abrham Ríos, hijo de Lucecita, también se animó a contar cómo se enteró la modelo colombiana que iba a ser abuela. Según reveló, no se enteró por él, pero agradece el cariño que tiene con su hija.

“Ella se enteró por terceros, obviamente no le había contado porque tenía miedo y se acercó alguien y le dijo: ‘Señora, felicitaciones porque va a ser abuela’. Yo creo que es una excelente abuela, se preocupa mucho por Camila, siempre está llamando, preguntando por ella. Es como mi ángel y siempre lo va a ser”, señaló.

“Lo tomé con mucha alegría desde el comienzo. Feliz, agradecida con la vida y decía: ‘Por fin la niña’. La emoción es indescriptible, quedaría cortísimas las palabras para definir qué se siente ser abuela”, agregó Lucecita.

¿Quién es Lucecita Ceballos?

La modelo colombiana Lucecita Ceballos llegó a Perú desde hace varios años y empezó su trayectoria en televisión con conductora. Incursionó en el modelaje, pero su pasión por la actuación pudo más y empezó a participar en diversas producciones nacionales como programas cómicos y series como “Al fondo hay sitio”.

Lucecita cuenta cómo ingresó a Al fondo hay sitio