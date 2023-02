Toño Jáuregui sorprendió y emocionó a los fans de Líbido al mandar un mensaje de manera pública a su excompañero Salim Vera, quienes han estado involucrados en una controversia marcada por acusaciones y discordias.

A través de una entrevista, en el 2015, Jáuregui acusó de traicioneros a Salim Vera y Manolo Hidalgo (guitarrista).

Sin embargo, al parecer, todo esto quedó atrás pues recientemente el músico utilizó su Twitter para revivir los años de amistad que sus seguidores recuerdan muy bien. “Ok. Entonces, Salim, ¿un café?”, escribió.

Ok. Entonces, Salim, ¿Un café? — Toño Jauregui (@TonioJauregui) February 1, 2023

Este pequeño mensaje hizo que los usuarios de esta red social celebraran el posible reencuentro de ambos músicos.

“Esto será épico”, “La sorpresa de año”, “Por fin juntos, mi gran sueño”, fueron algunos de los comentarios de los fans de Líbido.

¿Por qué se peleó Toño Jauregui y Salim Vera?

Según contó Toño, él era el líder de banda peruana de Rock alternativo y a Salim Vera no le gustaba las decisiones que tomaba para la agrupación, por lo que se quejaba constantemente.

“Yo tenía un liderazgo bastante fuerte en todos los aspectos, las decisiones, las canciones, y creo que eso empezó a pensar. Pudo haber tenido una solución, pero Salim ya no quería que mis canciones vayan o decía que mis gustos musicales ya eran diferentes a los de él. Sin embargo, él no tenía propuestas”, declaró a Correo.

Todo esto “hubo un desgaste, y en ese desgaste ya hubo mala onda”. “Allí decidimos separarnos”, según señaló el músico peruano.

Tras esta decisión, sus examigos no le dieron el apoyo que él quería en ese momento. “Y cuando yo empecé mi nuevo proyecto, no me apoyaron. Que tu hermano, que tu mejor amigo, después se convierta en tu enemigo es lo más duro”, agregó.

Toño Jáuregui le criticó a Salim Vera en su libro

El exintegrante de Líbido publicó su libro “Más allá de Libido”, donde contó todo lo que pasó con la banda de rock peruano.

Toño cuenta en su libro autobiográfico las verdaderas razones de cómo la banda se volvió en su contra y cómo Salim Vera poco a poco dejo de hablarle.

“Manolo con unas copas de más me dijo, subamos a tocar y él se ofreció a convencer a Salim para tocar todos. Y me dijo: ‘Le dije para subir y se fue corriendo’. No lo vi más en la fiesta de mi boda y no se acercó a saludarnos”, narró el músico.