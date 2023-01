“Volver a caer” es el nombre de la serie producida y protagonizada por Kate del Castillo, disponible en Vix+ desde el 20 de enero.

En esta historia de amor, traición, felicidad y pérdida, Kate del Castillo interpreta el papel principal de Anna Montes de Oca, una clavadista ganadora de la medalla de oro olímpica y heroína nacional mexicana que tiene una aventura con un joven músico interpretado por Maxi Iglesias (“Valeria”) que la sociedad no acepta.

“Volver a caer” está dirigida por Hari Sama (“Esto No Es Berlín” [This Is Not Berlin]) y escrita por Almudena Ocaña y Aurora García Tortosa (“Élite”).

La serie, una producción original de ViX+ está compuesta de seis episodios y es una versión contemporánea del libro clásico de Leo Tolstoy, “Anna Karenina”.

Completan el elenco junto a Kate y Maxi, Rubén Zamora (“Buscando a Frida” [La búsqueda de Frida]), Martín Altomaro (“Manual Para Galanes” [Manual de caballeros]), Edwarda Gurrola (“Señorita 89″ [Miss 89]), Lucía Gómez Robledo (”Cómo Sobrevivir Soltero”) y Daniel Tovar (“Mirreyes VS Godínez”).

¿Dónde ver “Volver a caer”?

“Volver a caer” está disponible exclusivamente en ViX+, el nivel de suscripción premium del servicio de transmisión de ViX que ofrece a los suscriptores más de 10,000 horas de contenido premium, incluidas más de 70 series y películas originales.

ViX+ está disponible por suscripción en los EE. UU., México y América Latina de habla hispana, a través de la web en ViXplus.com y desde la aplicación ViX en una variedad de plataformas y dispositivos, como teléfonos inteligentes y televisores inteligentes, y servicios de suscripción digital.

DATO Los dos primeros episodios de "Volver a caer" están disponibles de manera gratuita en Vix+.





