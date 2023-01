Stephanie Cayo y Maxi Iglesias son noticia tras haber sido fotografiados en una salida por Madrid, dónde se los ve muy amables y cariñosos entre ellos. El amor que nació en la pantalla grande, y que parecía haber llegado a su fin, renace nuevamente.

Según un medio español, la pareja estaría dispuesta a darse otra oportunidad. En las fotos se los puede ver muy acaramelados: “ella sonriente y él rodeándola con sus brazos”. Aún así, ninguno quiso dar explicaciones sobre su posible regreso.

¿Cómo se conocieron Stephanie Cayo y Maxi Iglesias?

Los fanáticos de Maxi y Stephanie recuerdan con mucha tristeza el momento en que se conoció su ruptura. Quienes se enamoraron durante la filmación de “Hasta que nos volvamos a encontrar” decidieron continuar caminos separados en marzo del año pasado. Informa Voces Críticas

El amor entre la pareja de actores nació luego de que Cayo diera por terminado su matrimonio con Chad Campbell. A principios del 2021 se conoció la noticia de que, tanto ella como Iglesias, serían parte de una nueva pruducción de Netflix.

Así fue como Stephanie Cayo y Maxi Iglesias se conocieron y, entre “escenas románticas” se enamoraron. Pero todo llegó a su fin un año más tarde cuando, luego de varios rumores, la actriz se ocupó de confirmar su separación con su ex compañero de trabajo.

Stephanie Cayo quiso evitar el sabotaje contra Alessia Rovegno en el Miss Universo

Aunque Alessia Rovegno solo salió a contar que se le rompieron las alas del traje típico en la noche preliminar, Jessica Newton sí señaló que la Miss Perú habría sufrido un sabotaje, pues el vestido de gala que tenía como primera opción también apareció roto.

A estas declaraciones, Stephanie Cayo no dudó también en referirse sobre el sabotaje sufrió su sobrina y lanzó una fuerte advertencia a las otras candidatas del Miss Universo.

“Espero que no se le pierda ningún zapato, ni le rompan algún vestido como ya lo han hecho. Ella no ha dicho nada porque es una chica muy dulce, pero yo si lo digo, porque a mí no me importa nada”, mencionó.

“Chicas, a todas las concursantes, a todas las voy a estar viendo, ojito, las voy a estar viendo de cerquita, ya he puesto gente al lado de Alessia para que las mire y las filme. A las que le atrevan a esconderle un zapato se las van a ver directamente conmigo”, sentenció.