El cantante César Vega, quien llega sentenciado a la semifinal de “El Artista del Año”, ya planea su presentación de este sábado en busca de una nueva oportunidad para seguir compitiendo en el reality conducido por Gisela Valcárcel.

El salsero no se da por vencido y quiere seguir luchando para lograr levantar la copa de esta temporada, por lo que no descarta llevar como refuerzo a su compañera y amiga, la cantante Daniela Darcourt.

“Daniela sería un excelente refuerzo, ya hemos cantado juntos en varias ocasiones, nos comprendemos bien en el escenario, y eso es importante. Siempre he pensado que hay cantantes que congenian mejor, y ese es mi caso con Daniela, nosotros congeniamos excelente en el escenario. Si ella aceptara apoyarme en mi sentencia, yo estaría contento porque se sabe de su talento”, acotó el artista.

Por otro lado, César Vega también aprovechó para destacar el talento de Estrella Torres, con quien quedó en sentencia en la cuarta gala. Uno de ellos deberá despedirse del programa de este sábado, 11 de diciembre.

“Estrella pone nervioso a cualquiera, por el talento que tiene y la confianza que demuestra en el escenario, pero yo entregaré todo para salir de sentencia. Ella tiene una gran cantidad de seguidores, y está moviendo sus redes un poco más que yo, y eso me puede jugar en contra, sin embargo, estoy preparado para hacer una buena presentación este sábado”, añadió.

¿Mal de amores?

El cantante salsero también volvió a referirse sobre sus últimas declaraciones sobre la relación que mantiene con la integrante de “Son Tentación”, Suu Rabanal, con quien tiene una hija de cuatro años.

“Ambos tenemos las cosas claras, si le preguntan a Suu sobre nuestra relación, va a decir lo mismo que yo declaré. Cuando dije que la seguía amando, fue verdad, no tengo porqué ocultar mis sentimientos, ella es una excelente persona y madre, sin embargo, no puedo negar que no estamos pasando por un buen momento hace algún tiempo”, sentenció.

