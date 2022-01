Christian Domínguez busca reinventarse una vez más. El cantante de cumbia reveló que se lanzó como personal trainer y que su pareja, Pamela Franco, es su primera modelo y alumna que ha logrado resultados.

El conductor de televisión contó que la madre de su hija perdió 25 kilos a base de ejercicios y buena alimentación, mas no de una intervención quirúrgica tal como se especuló.

“Soy bastante metódico, así que con mi plan de entrenamiento y alimentación hay un cambio sí o sí. Pamela es mi modelo principal porque desde que dio a luz la he tenido entrenando. Siempre voy a darle todo lo que necesita o quiere, me preocupo por ella, estamos viviendo una etapa maravillosa. Hay muchas personas que han visto el cambio de ella y me escriben. La gente pensó (que Pamela) se había operado después de dar a luz, pero no ha sido así, sino con mucho sacrificio”, explicó en una entrevista con el diario Trome.

Asimismo, Domínguez expresó sus deseos de abrir su propio gimnasio. “Me encantaría porque es algo que me apasiona y ya estoy en conversaciones con unas empresas”, reveló.

Por otro lado, el cantante de cumbia contó que se ha visto obligado a cancelar eventos debido a las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno para frenar la tercera ola de COVID-19

“Sí. Se nos han caído eventos por las restricciones, todo se hace sin ninguna explicación ni lógica porque los centros comerciales están abiertos y todo está normal, pero siempre la soga se rompe por el lado más frágil”, acotó.

Al ser consultado sobre su continuidad en el programa matutino “América Hoy”, Christian respondió: “Las propuestas están, solo espero ir donde me sienta más cómodo con la bendición de Dios. He tenido varias propuestas y agradezco mucho a las producciones por su cariño, pero aún no he cerrado con ninguna porque sigo en conversaciones. Esta semana estoy decidiendo”.

