Christian Domínguez no pudo evitar quebrarse en el programa “América Hoy” al contar lo que le dijo su mamá y su hija Camila tras las declaraciones de Isabel Acevedo en el set de “Magaly TV: La Firme”.

“Hoy por hoy tengo una familia a la que estoy lastimando, por más que me respalden y sepan la verdad, de todas maneras, incomoda. Si tengo que bajar la cabeza ante mi mamá, ante Pamela, ante mi hija, lo voy a hacer”, comentó al inicio el líder de Gran Orquesta internacional.

El cantante de cumbia reveló detalles de la conversación que mantuvo con su madre previo a aparecer en “América Hoy”. “Ayer hablábamos con mi madre, me dijo que me estaba contradiciendo en algo y que no me daba cuenta. ‘Tú dices que respetas mucho a tu familia, te voy a decir una cosa, nadie puede tapar el sol con un dedo. La familia, yo, sabe cómo empezó, cómo terminó. Debe importante solo lo que piense la familia”, comentó.

Tras escuchar el consejo de su madre, el compañero de Ethel Pozo, con la voz entrecortada, reveló que le pidió perdón a su madre. “Yo bajé la cabeza y le dije ‘mamá, sigo equivocándome, perdóname’”, confesó.

Asimismo, el cantante se disculpó con su hija Camila, quien también esta a su lado cuando conversó con su madre. “Estoy fallando contigo porque te hice una promesa, que no ibas a volver a pasar lo que pasó hace tiempo, que tanto te incomodó y te dolió. Hoy por hoy lo estoy volviendo a hacer”, comentó.

Christian Domínguez le pide perdón a su hija mayor https://www.americatv.com.pe/noticias/

VIDEO RECOMENDADO Christian Domínguez y Pamela Franco declararon para "En boca de todos". (Video: América TV)