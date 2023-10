La cantante peruana Cint G, autodenominada reina de la chicha pop, reveló que no está interesada en realizar una colaboración musical con Mario Hart ya que, según la intérprete, este no tiene “técnica vocal”.

Durante una entrevista con el diario Trome, la artista mostró su descontento luego de que en televisión le pidieran cantar a dúo con el automovilista.

“Me sentí ofendida porque Mario no canta, pues carece de técnica vocal y esa es mi opinión. No estoy ofendiendo a nadie, no soy una virtuosa del canto, pero he estudiado y sé de música. Tengo un legado musical que viene del gran Tongo, he participado en festivales de música de México donde me ha ido muy bien”, dijo Cint G.

Por lo contrario, la intérprete, hija del recordado Tongo, comentó que desea grabar temas musicales con Leslie Shaw, de quien se declaró fanática y asegura haber aprendido e inspirado.

“La conocí en la Teletón y me presenté con ella, muy sencilla me dio unos consejos. Ella canta, es una artista preparada y mira hasta dónde llegó. Ojalá, algún día se cumpla mi sueño”, agregó.

Cint G denunció que programa de TV matutino le quiso cobrar por presentarse

Por otro lado, la cantante se mostró indignada al decir que un programa matutino de televisión quiso cobrarle para que se presentara. Aunque no reveló el nombre completo, Cint G aseguró que no piensa quedarse callada.

“Qué más me puede pasar cuando me quieren cobrar por presentarme en un programa matutino cuando a ese programa, muchas veces, le di exclusivas y nunca les cobre nada, en fin”, explicó la intérprete al diario mencionado.

Cint G anunció que tiene un tema musical que presentará en Viña del Mar de 2024. La canción se llama Canto pa’ mi gente y narra la historia de una joven que lucha por su carrera artística.