Miguel Ángel Campos, más conocido como “La Bibi”, atraviesa un difícil momento tras dar positivo para coronavirus, enfermedad que lo ha enviado a la cama y lo mantiene conectado a un balón de oxígeno. Sin embargo, no es suficiente y por ello dio a conocer su situación y pidió ayuda para poder adquirir otro y suministrarse de manera correcta.

Según contó el cómico ambulante, los síntomas empezaron hace dos semanas pero se fueron agravando. La hija del comediante señaló a América Espectáculos que al verlo mal lo tuvieron que llevar a un médico particular.

“Al momento de ingresar vieron que mi papá estaba con 74 de saturación (los niveles normales varían entre 95-100)”, señaló. La familia logró conseguir un balón pero “La Bibi” no se da a basto.

“El balón de oxígeno no nos está durando mucho. Se le puso ayer a las 3 de la tarde y hoy a las ocho de la mañana ya no hay oxígeno. No tenemos otro balón, para solventar el tema. Pedimos ayuda”, señaló la joven. A los gastos mismos de la enfermedad, se tiene que sumar que su familia por el momento no tiene ingresos pues era Campos quien trataba de trabajar pese a la pandemia.

Asimismo, la hija del cómico contó que su padre se mantuvo trabajando durante la cuarentena vendiendo calentadores en las calles. “Ahí debió contraer el virus. Incluso iba a hacer sus shows en las calles al público. Nunca dejó que la sonrisa se le vaya”, añadió.

"La bibi" pide ayuda al contagiarse de coronavirus

