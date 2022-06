Luis ‘Cuto’ Guadalupe reveló en el programa de YouTube “La Banca”, conducido por Jesús Alzamora, detalles poco conocidos sobre su distanciamiento con su sobrino Jefferson Farfán.

El exfutbolista descartó que el motivo de su alejamiento con Jefferson haya sido por Yahaira Plasencia o Melissa Klug como tanto se ha especulado. “Muchos pensaron que era por la chica con la que estaba. Mucha gente piensa que todos los que está con Jefferson es porque Jefferson les da pla.., los ayuda y si yo habló es porque seguro ‘ya me cerró el caño’ y no es así”, aclaró.

En otro momento, con un tono más serio, ‘Cuto’ explicó que su alejamiento del conocido deportista se dio por un tema familiar.

“La gente no entiende que no es así. Yo soy su tío y él tiene que aprender a respetar. Yo no voy a permitir que me falten el respeto. Hay situaciones que pasan que uno tiene que encararlas, no es que ya pasó. Encara la situación, como tiene que ser, y una vez que encaramos la situación digo: ven dame un abrazo, acá no pasó nada”, apuntó.

“Yo hablo para que la gente sepa, fue una situación que pasó a nivel familiar, donde hubo daño emocional y ahí está mi madre, mientras pase algo así, las personas tienen que aprender a pedir perdón, pero no por teléfono, no mandando a alguien. Siéntate míralo a los ojos y sincérate. Eso es lo más lindo de la vida”, añadió.

Finalmente, Luis Guadalupe reconoció que su familia lo extraña y se mostró confiado que muy pronto podrán dejar en el pasado sus diferencias.

“La familia lo extraña, ah. Él es muy especial… cuando yo lo veo hablar en la televisión, lo miro y para mí es como si fuera un hijo. Él es muy tímido”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO Jefferson Farfán sufrió accidente de tránsito en Surco. (Foto: AFP / Video: Instagram)