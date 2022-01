“La actriz Daniela Sarfati, recordada por su participación en la exitosa novela “Torbellino”, reveló, a través de sus redes sociales, que se contagió de Covid-19.

Así lo contó en sus historias de Instagram, para sus más de 400 mil seguidores, a quienes agradeció por su precaución y los diversos tips que le han brindado para que se recupere con prontitud.

“Sí tengo Covid-19 y estoy en aislamiento. ¿Cómo me contagié?, eso es lo primero que me preguntan y no tengo idea. He tenido todos los cuidados, casi nunca salgo, he salido solo para trabajar, estuve en lugares abiertos con mucho cuidado”, contó a media voz Daniela Sarfati.

“Mi primer síntoma fue que se me fue la voz por completo, todavía no regresa, estoy mucho mejor, no puedo pasar saliva sin dolor. Me hice una prueba salió negativo, así que seguí, para asegurarme me hice otra prueba y salí positivo, decidí guardarme y cuidarme, aquí estoy. Gracias por sus mensajes, por sus tips. Sigámonos cuidando, no sabemos ni cómo nos contagiamos, a seguir adelante y con fe. Gracias por hacerme seguimiento”, añadió la también profesora de meditación y couch personal.

La actriz saltó a la pantalla chica como ‘cíndela’ en el recordado programa “Nubeluz” y luego la fama llegó a su vida al ser parte de las novelas “Obsesión”, “Escándalo”, “Girasoles para Lucía” y en “Torbellino”, cuyo grupo musical del mismo nombre es recordado por sus exitosos temas. Sin duda, su papel como ‘Susu’ Ferrand, mejor amiga de Isabella Maldini en la exitosa teleserie “Al fondo hay sitio”, es querido hasta hoy.

Daniela Sarfati contrajo contagió de Covid-19

VIDEO RECOMENDADO

Anthony Aranda ya camina de la mano con hija de Melissa Paredes

Anthony Aranda ya camina de la mano con hija de Melissa Paredes: “Juntos siempre será mi lugar favorito”